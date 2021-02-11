Рік роботи НКРЕКП обійшовся енергоринку в десятки мільярдів гривень, – Кучеренко

Мільярдні борги на ринку електричної енергії і природного газу стали результатом провальної роботи нелегітимного складу НКРЕКП.

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Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Всі ці борги – це результат роботи нелегітимного регулятора НКРЕКП, який мав бути розігнаний ще рік тому. Чим більше ми будемо тримати цих самозванців при владі – тим в більшу прірву будем падати", – заявив Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що 90% відповідальності за провал на ринку несе саме НКРЕКП.

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"Наглядний приклад як працює "незалежний" самопроголошений регулятор і уряд без міністра. На ринку електроенергії катастрофа такого розміру, що ми за 10 років не розплутаємо клубок боргів, який створили регулятор з урядом і монобільшістю за 1 рік. Гарантований покупець – постачальник електроенергії для населення – за рік свого існування накопив майже 35 млрд гривень боргів", – зазначив Кучеренко.

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Нагадаємо, у середині січня НЕК "Укренерго" попередила про ризики відключень через брак вугілля на складах державних ТЕС "Центренерго".

За інформацією експертів "Центру Разумкова", причиною кризи стала незбалансована і помилкова політика регулятора НКРЕКП. У "Центрі Разумков" пояснили, що після запуску ринку у 2019 році, в нормальному режимі він пропрацював лише 2-3 місяці, після чого НКРЕКП перевела його на ручний режим регулювання, запровадивши цілий ряд обмежень. Саме ці обмеження призвели до виникнення понад 50 млрд грн боргів на енергоринку.

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