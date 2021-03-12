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Рік на карантині: як в Україні змінилися зарплати

12 березня, 15:11

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

Число українців, які отримують мінімальну зарплату, зросло до 186 тисяч

Рівно рік тому, 12 березня 2020, Україна вступила в новий для себе період – почався карантин, покликаний стримати пандемію COVID-19. Про те, як вжиті заходи позначилися на наших зарплатах – йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

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В Україні зросла кількість людей, які працюють за мінімальну зарплату. Якщо наприкінці 2019-го мінімальну зарплату отримували близько 150 тис. чоловік – 2,1% середньооблікової кількості працівників, то через рік, наприкінці 2020-го, таких стало на 36 тис. більше – 186 тис., або 2,6% працюючих.

Середня зарплата за карантинний рік зросла на 1610 грн, або на 15% – з 10 727 за січень 2020 року до 12 337 грн за січень 2021-го. Однак середня зарплата не враховує, який відсоток працівників отримує такі гроші.

Також нагадаємо, що зі зростанням зарплати, зростає і заборгованість по ній. Так, загальна сума боргу з виплати заробітної плати в Україні на 1 лютого 2021 року склала 2,972 млрд грн. А роком раніше вона була нижчою на 500 млн грн.

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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Життя в невідомості і робота через інтернет: як рік карантину змінив Україну" .

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Журналісти "Сьогодні" підрахували, чи можна підвищити зарплати в Україні до рівня польських. Коротке пояснення – в нашому відео:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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Джерело: Сьогодні

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