Банкам заборонили дрібний шрифт – топ-новини про гроші за сьогодні

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за закон про фінпослуги та рекламу, що стосується електронних сигарет

У вівторок, 27 квітня, в Україні та світі відбулося чимало багато важливих подій у сфері економіки, на які звернув увагу сайт "Сьогодні". Пропонуємо вашій увазі найбільш яскраві з них.

Нові правила для банків

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З сьогоднішнього дня набули чинності нові правила для банків. Посилилися вимоги до договорів про кредити, депозити та поточні рахунки – фінустанови тепер повинні повністю розкривати інформацію (в тому числі про відсотки і платежі за кредитами), не друкувати нюанси дрібним шрифтом тощо.

Зниження ціни газу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що постачальники газу не зможуть підвищувати ціну в рамках фіксованого річного тарифу, а от опускати її – цілком можуть. І влітку, коли ціна блакитного палива на європейських хабах почне традиційно знижуватися, українські газзбути отримають більше можливостей для зниження ціни газу.

Ілон Маск став багатшим

Компанія-виробник електромобілів Tesla за підсумками січня-березня 2021 року вийшла на рекордний прибуток. Чистий прибуток склав 438 млн доларів, або 0,39 долара в розрахунку на акцію. На цьому тлі засновник компанії Ілон Маск став багатшим на 2 млрд – його статки оцінюють у 189 млрд доларів.

Рада підтримала закон про фінпослуги

Верховна Рада 247 голосами прийняла за основу проєкт закону про фінансові послуги та фінансові компанії (№ 5065), покликаний створити нову модель регулювання діяльності з надання фінпослуг. Тепер в Україні може з'явитися аналог банківської таємниці.

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Окрім того, український парламент прийняв за основу проєкт закону про внесення змін до Закону про рекламу щодо реклами електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

Подорожчання пального на травневі: так чи ні?

На українському ринку нафтопродуктів розбрід і хитання. В одних регіонах почалися перебої з бензином, в інших – триває повзуче подорожчання автомобільного пального, особливо це стосується дизельного пального. У третіх – пальне навіть подешевшало. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи чекати нам серйозного подорожчання на травневі і Великдень?

Купівля вживаного авто

Сайт "Сьогодні" розповів про те, як виявити приховані дефекти автомобіля з пробігом, з'ясувати, чи потрапляв він у ДТП, як викрити нечистого на руку продавця і не потрапити в халепу при купівлі вживаного авто: ТОП-5 шахрайських схем.

Також нагадаємо, що українцям показали документи на оформлення житлової субсидії по-новому.

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