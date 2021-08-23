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Головне, щоб чорнозем ніхто не вивіз – Зеленський про земельну реформу

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
23 серпня, 07:00
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Президент Володимир Зеленський вважає, що результат від земельної реформи виявиться несподіваним
Зеленський висловився про земельну реформу. Колаж: "Сьогодні"
Зеленський висловився про земельну реформу. Колаж: "Сьогодні"

Результат від земельної реформи може бути як через два роки, так і через десять років, проте він може стати для України прикладом.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Сегодня" напередодні Дня Незалежності заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави вважає, що головне, щоб чорнозем ніхто не вивіз.

"Земельну реформу сусідні країни проходили – ті, які були в Радянському Союзі, наприклад наші прибалтійські друзі – ще в дев'яності. Дехто в Європі і в світі проходив на початку нульових. Ми проходимо сьогодні. Був певний "землетрус" в зв'язку із земельною реформою. Але результат виявиться несподіваним, я впевнений", – сказав Зеленський.

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Він зазначив, що земельна реформа – це лише початок.

"Займатися вирощуванням ми тільки починаємо, і на це потрібні роки і гроші. Я не боюся цього, я впевнений в цій реформі абсолютно – важлива реформа", – сказав президент.

Ринок землі в Україні

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1 липня в Україні перестав діяти мораторій на продаж землі – багато українців стали замислюватися про покупку ділянок. Для кого-то це можливість зайнятися фермерством або розширити свої володіння. Інші ж розглядають покупку землі як можливу інвестицію, адже багато експертів пророкують землі подорожчання в найближчі роки.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що у нотаріусів не повинно виникати проблем з доступом до Госгеокадастру для проведення земельних угод.

Читайте докладніше, як купити землю – алгоритм для покупця.

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