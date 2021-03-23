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Голова НКРЕКП задекларував новий Lexus

23 березня, 15:23

Ірина Ненько Ірина Ненько

Автомобіль 2020 року випуску був оплачений двома траншами

Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк задекларував покупку автомобіля Lexus ES 250 вартістю 1,364192 млн грн. Про це свідчить оновлена декларація голови НКРЕКП, оприлюднена на сайті Національного агентства з протидії корупції, пише "Главком".

Автомобіль 2020 року випуску був оплачений двома траншами: спочатку аванс 30% вартості і оплата залишку суми через кілька днів. Ці витрати були задекларовані 5-9 лютого, а безпосередньо сам автомобіль – 22 лютого.

Згідно з останньою декларацією Тарасюка, він володіє Lexus LS 460 L вартістю 1,14 млн грн. Також Porsche Macan ціною в 1,24 млн грн записаний на дружину Вікторію Крижанівську.

Відзначимо, що наприкінці грудня 2020 року члени НКРЕКП прийняли рішення виплатити собі квартальну премію в розмірі 50% посадового окладу.

Нагадаємо, Валерій Тарасюк очолив НКРЕКП у листопаді 2019 року.

У 2019, за кілька місяців до призначення, Валерій Тарасюк виступив основним спонсором виборчої кампанії Сергія Лещенка на дострокових виборах до Верховної Ради. За даними Нацагентства з протидії корупції, Тарасюк перевів на рахунки Лещенка 414 тис. грн, що у 2 рази перевищувало річну зарплату Тарасюка за його основним місцем роботи.

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декларація Lexus НКРЕКП Валерій Тарасюк
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