Голова НКРЕКП в парламенті виправдовує купівлю струму з Росії, – нардеп

27 січня комітет Ради з питань енергетики підтримав законопроєкт про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі

Керівник Національного регулятора НКРЕКП Валерій Тарасюк під час свого виступу у Верховній Раді 28 січня виправдовував закупівлю російської електроенергії, незважаючи на 6-й рік збройної агресії Росії проти України.

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Про це заявив народний депутат, член фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар, повідомляє "Главком".

"Дожилися – керівник національного регулятора з трибуни Верховної Ради України на шостий рік війни з Росією виправдовує закупку російської електроенергії. Стоїть на трибуні парламенту і на всю країну має нахабство хизуватися, як добре купувати електрику у ворога, в той час як українські шахтарі невчасно отримують заробітну плату", – зазначив нардеп.

Зі слів Бондаря, голова національного регулятора заявив, що лише "розгляне можливість" обмеження імпорту, якщо Верховна Рада прийме закон про його заборону.

"Більше того, цей агент Москви на прізвище Тарасюк майже прямим текстом заявив депутатам: "Ви, українські депутати, тут можете приймати які хочете закони про заборону імпорту, а я, голова НКРЕКП, потім буду сам вирішувати, що мені робити з імпортом". Я шокований таким капітулянтством та цілеспрямованим штовханням України в обійми Путіну", – прокоментував Бондар виступ глави регулятора.

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Виступ голови НКРЕКПтранслювався на офіційному YouTube-каналі Ради. У відповідь на запитання голови фракції "Голос" Ярослава Железняка, очільник регулятора дійсно зазначив, що "насправді імпорт себе виправдав у січні", та "в деякій мірі допоміг енергосистемі".

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Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС у січні 2021 року. Завдяки цьому Білоруська АЕС вперше змогла вийти на повну потужність. З початку року було закуплено майже 150 млн кВт·годин на суму близько 200 млн гривень.

На тлі критики імпорту міністри енергетики та закордонних справ України заявили про плани скорішого від’єднання від енергосистем Росії і Білорусі, що зробить фізично неможливим імпорт струму із цих країн.

27 січня комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав законопроєкт про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі.

Попереднього разу, з жовтня 2019 по березень 2020 року імпорт струму з Росії і Білорусі призвів до найглибшої за роки незалежності кризи на енергоринку, яка спричинила простій вугільних шахт та мільярдні збитки державних енергетичних компаній.

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