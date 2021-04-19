Голова НКРЕКП Тарасюк заводить зелену енергетику в глибоку боргову кризу, – інвестори

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк відмовляється виконувати зобов’язання щодо вирішення боргової кризи в секторі зеленої енергетики і тим самим поглиблює кризу в галузі. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич, повідомляє "Главком".



"Ми і очікували після того, як підписав меморандум голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, що вони погодяться в повному об’ємі включати кошти, які необхідні для забезпечення виплат по зеленому тарифу в тариф НЕК Укренерго. Але цього ми не побачили", – сказав Козакевич.



За його словами, НКРЕКП не вирішує питання накопичених боргів 2020 року, зокрема в перерозподілі коштів державних банків не на користь інвесторів у зелену енергетику. Більш того, створює проблеми з розрахунками у 2021 році.



"Якимось чином невідомим, дивною настановою комісія втрутилася у цю справу і зобов’язала гарантованого покупця розподілити кошти, отримані як кредитні порівну між зеленою енергетикою та "Енергоатомом", – пояснив Козакевич.



Він підкреслив, що інвестори засмучені політикою держави у відношенні до зеленої енергетики, оскільки вони погодилися урізати свої прибутки на 7-15% зниженням "зелених тарифів", але держава навіть за цих умов не намагається вирішити кризу боргів.



"Ніякі домовленості не діють, на жаль", – підсумував Козакевич.



Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.



Станом на 1 квітня підприємствам зеленої енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми "старого" боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.



Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.



За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.

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