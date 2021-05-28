Німеччина вкладе 8 млрд євро в десятки водневих проектів: куди підуть гроші

Нині транспорт на 95% залежить від викопного палива, але Мінекономіки і Мінтранс Німеччини мають намір це змінити

Німеччина вкладе 8 млрд євро в 62 водневі проекти / Фото: Pixabay

В рамках довгострокової Національної водневої стратегії Німеччини міністерства економіки і енергетики, а також транспорту та цифрової інфраструктури відібрали 62 великомасштабні проекти, які будуть профінансовані.

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Про це повідомляє видання CleanEnergyWire.

"Ми хочемо стати лідером у світі, коли мова йде про водневі технології", – сказав міністр економіки Пітер Альтмайер, додавши, що Німеччина та ЄС об'єднали свої сили і почали масові інвестиції у водневі технології.

Німеччина виділяє понад 8 млрд євро у вигляді федеральних і державних коштів на 62 німецькі проекти, які охоплять весь ланцюжок – від виробництва водню і його транспортування до промислового застосування.

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Сталеливарна і хімічна промисловість є основним напрямом проектів, які в кінцевому підсумку можуть заощадити кілька мільйонів тонн CO 2 щорічно в цих секторах. Окрім важкої промисловості, водень буде використовуватися в транспортній сфері. Німеччина і ЄС прагнуть змінити мобільність, від енергетичної системи і приводних технологій до заправної інфраструктури, додав міністр транспорту Андреас Шоєр.

"Нині транспорт все ще більш, аніж на 95 відсотків залежить від використання викопного пального. Тому нам терміново потрібна мобільність, заснована на поновлюваних джерелах енергії. Екологічний водень і паливні елементи в усіх видах транспорту – відмінне доповнення до електромобілів, які працюють тільки на акумуляторних батареях", – заявив він.

Серед 50 проектів, відібраних Мінекономіки, є генеруючі установки сумарною потужністю електролізу у понад два гігавати для виробництва зеленого водню, що відповідає 40% мети, поставленої в Національній водневої стратегії – 5 гВт до 2030 року.

Планується також будівництво 1700 км водневих трубопроводів. 12 обраних Міністерством транспорту проєктів зосереджені на розробці та виробництві систем і транспортних засобів на паливних елементах, від легкових і вантажних автомобілів до муніципального транспорту, а також на розвиток загальнонаціональної і транскордонної мережі водневих заправок.

Нагадаємо, Україна і Німеччина домовилися про спільні проєкти у водневій енергетиці, розвиток якої набирає обертів у Європі. Німецька сторона впевнена, що наша країна має значний потенціал для виробництва та транспортування водню.