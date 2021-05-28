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Німеччина вкладе 8 млрд євро в десятки водневих проектів: куди підуть гроші

28 травня, 21:13

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Нині транспорт на 95% залежить від викопного палива, але Мінекономіки і Мінтранс Німеччини мають намір це змінити

Німеччина вкладе 8 млрд євро в 62 водневі проекти

Німеччина вкладе 8 млрд євро в 62 водневі проекти / Фото: Pixabay

В рамках довгострокової Національної водневої стратегії Німеччини міністерства економіки і енергетики, а також транспорту та цифрової інфраструктури відібрали 62 великомасштабні проекти, які будуть профінансовані.

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Про це повідомляє видання CleanEnergyWire.

"Ми хочемо стати лідером у світі, коли мова йде про водневі технології", – сказав міністр економіки Пітер Альтмайер, додавши, що Німеччина та ЄС об'єднали свої сили і почали масові інвестиції у водневі технології.

Німеччина виділяє понад 8 млрд євро у вигляді федеральних і державних коштів на 62 німецькі проекти, які охоплять весь ланцюжок – від виробництва водню і його транспортування до промислового застосування.

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Сталеливарна і хімічна промисловість є основним напрямом проектів, які в кінцевому підсумку можуть заощадити кілька мільйонів тонн CO2 щорічно в цих секторах. Окрім важкої промисловості, водень буде використовуватися в транспортній сфері. Німеччина і ЄС прагнуть змінити мобільність, від енергетичної системи і приводних технологій до заправної інфраструктури, додав міністр транспорту Андреас Шоєр.

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"Нині транспорт все ще більш, аніж на 95 відсотків залежить від використання викопного пального. Тому нам терміново потрібна мобільність, заснована на поновлюваних джерелах енергії. Екологічний водень і паливні елементи в усіх видах транспорту – відмінне доповнення до електромобілів, які працюють тільки на акумуляторних батареях", – заявив він.

Серед 50 проектів, відібраних Мінекономіки, є генеруючі установки сумарною потужністю електролізу у понад два гігавати для виробництва зеленого водню, що відповідає 40% мети, поставленої в Національній водневої стратегії – 5 гВт до 2030 року.

Планується також будівництво 1700 км водневих трубопроводів. 12 обраних Міністерством транспорту проєктів зосереджені на розробці та виробництві систем і транспортних засобів на паливних елементах, від легкових і вантажних автомобілів до муніципального транспорту, а також на розвиток загальнонаціональної і транскордонної мережі водневих заправок.

Нагадаємо, Україна і Німеччина домовилися про спільні проєкти у водневій енергетиці, розвиток якої набирає обертів у Європі. Німецька сторона впевнена, що наша країна має значний потенціал для виробництва та транспортування водню.

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