Німеччина пішла на нові поступки "Північному потоку – 2"

Німеччина продовжила дозволені терміни будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2" до кінця травня 2021 року.

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Таке рішення прийняло Федеральне відомство судноплавства і гідрографії ФРН (BSH). Воно розширило тимчасові рамки вже виданого раніше дозволу на будівництво російської "труби", передає Інтерфакс-Україна.

Відомство пояснило, що нове рішення треба було в зв'язку з "непередбаченої затримкою поза німецької виключної економічної зони".

Цікаво, що в зоні прокладки газопроводу знаходяться зимові гніздування птахів, але після в BSH вирішили, що рух корабля-трубоукладача не зашкодить їм. Але через це будівельні роботи в період з січня по травень будуть обмежені – на кожен етап будівництва дається максимум 30 днів, потім має бути перерва не менше двох тижнів.

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Нагадаємо, в прокладці труб бере участь судно "Академік Черський" і трубоукладач "Фортуна". ЗМІ вважають, що першу гілку "Північного потоку – 2" добудують в червні. Очікувана швидкість прокладки труб за допомогою "Фортуни" – 400 метрів на день.

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При цьому неофіційні джерела повыдомляють, що "Північному потоку – 2" загрожують нові санкції США. Передбачається, що це може стати одним з останніх рішень в президентській каденції Дональда Трампа.

У той же час американські санкції, які вже набули чинності 1 січня з прийняттям в Конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік – 2" і "Турецький потік". Учасникам було дано 30 днів на те, щоб покинути проекти.

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