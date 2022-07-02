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Німеччина дотиснула? Куди РФ знову може возити підсанкційні товари

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 липня, 16:22
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Литва виступала проти спірного транзиту, але великі європейські гравці гнуть проросійську лінію
Литва невдоволена рішенням щодо спірного питання
Литва невдоволена рішенням щодо спірного питання / Фото: Колаж: Сьогодні

У місто Кеніґсберґ, яке свого часу окупувала Росія та перейменувала в Калінінград, планують знову возити товари з країни-агресора.

Як повідомило видання Der Spiegel, дозвіл на спірний транзит підсанкційних товарів до ексклаву РФ має надати Європейська комісія під тиском Німеччини.

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Німецькі журналісти з посиланням на джерела в комісії ЄС переконують, що днями має бути опубліковане "уточнення" про те, що Кремль може продовжувати транзит, але з обмеженими обсягами товарів. Це начебто має запобігти можливому експорту російської продукції через морський порт та обходу санкцій.

Заборона на ввезення товарів

Спірна ситуація виникла ще 17 червня, коли Литва заборонила ввезення до Калінінграду будматеріалів, металу та вугілля у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Заборона стосується як залізничних, так і автомобільних перевезень, виняток становлять морські та повітряні шляхи.

За новим роз’ясненням Єврокомісії, Росія зможе постачати товари до ексклаву, але лише в довоєнних об’ємах. В особливих випадках обсяги можуть бути збільшені.

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Журналісти також зазначають, що в такий спосіб канцлер Олаф Шольц хоче уникнути провокацій щодо Москви. Мовляв, щоб НАТО і особливо німецькі солдати, які дислокуються в Литві, не були втягнуті в конфлікт.

З іншого боку, Литва має вагомі аргументи для своєї позиції, оскільки РФ експортує підсанкційні товари в свою європейську частину, а потім вивозить їх назад у Росію, що заборонено санкціями. На тлі можливого рішення ЄК, у Вільнюсі переконані, що Росія знайшла й там важелі впливу.

Воєнна логіка Кремля

Чимало об’єктивних глобальних чинників впливають на ціноутворення в Європі, особливо коли йдеться про природний газ. Однак, за словами президента Центру глобалістики Михайла Гончара, свою лепту в зростання вартості ресурсу внесла Росія, яка використовує газ і трубопроводи як зброю.

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У поведінці "Газпрому" домінує воєнна логіка, задана Кремлем. Зростання газових цін та систематичне переривання постачань з боку монополіста має на меті створити енергетичну кризу. Як наслідок, у РФ сподіваються на зняття санкцій та запуск "Північного потоку – 2".

Домінуючим постачальником газу в Європу є саме Росія, що робить європейський ринок та споживачів вразливими до ворожих зловживань та маніпуляцій. Водночас політику "осушення" ринку ЄС "Газпром" розпочав ще з 2021 року і продовжує донині.

"Сьогодні" раніше писали, що російський "Газпром" вкотре викрили на брехні, а також розповідали, чому клієнти "Нафтогазу" отримали дві платіжки.

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