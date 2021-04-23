Генпрокурор пояснила, чому справа "Роттердам+" розвалилася, – ЗМІ

Про це повідомляє видання "Кореспондент" з посиланням на виступ Венедиктової 22 квітня в ефірі програми "Право на владу".

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"По тому, що стосується безпосередньо прокурора, що закривав цю справу. І нам усім це не подобається. Я думаю, насправді це у всіх викликає дуже багато питань. Але чому ми собі не даємо відповіді, що той же ВАКС – три різних судді! Тричі відмовляв детективам у відводі прокурора? Трикутник НАБУ-САП-ВАКС – ми повинні давати їм можливість бути незалежними. З іншого боку стоїть питання: Венедиктова повинна піти і щось змінити. Я готова йти і міняти, коли у мене є терміни для ефективного розслідування", – заявила генпрокурор.

За її словами, єдине питання, яке зараз знаходиться в справі "Роттердам+" – це терміни ефективного розслідування.

Генпрокурор зазначила, що дуже важливо, щоб антикорупційні правоохоронні органи залишалися в цій справі незалежними.

Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

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У ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Понад 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обгрунтованість.

Крім цього Вищий антикорупційний суд ще тричі підтвердив законність і обгрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

Однак 21 квітня перший заступник голови САП прийняв рішення знову скасувати закриття цієї справи.

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