ДБР порушило кримінальне провадження проти нардепа СН Семінського за вимагання акцій "Нафтогазвидобування"

Відповідний документ є у розпорядженні ЗМІ. Це друге кримінальне провадження проти Семінського

/ Фото: Обозреватель

Державне бюро розслідувань 16 червня відкрило кримінальне провадження проти народного депутата від "Слуги народу" Олега Семінського.

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Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.

Нардепу інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 189 КК України, а саме вимога переписати на себе частку в найбільшій приватній газовидобувній компанії "Нафтогазвидобування", якою раніше керував Семінський, еквівалентну 150 млн дол.

Це друге кримінальне провадження проти Семінського. Перша кримінальна справа, відкрита проти нардепа, передбачає вчинення кримінального правопорушення відповідно до ч.5 ст. 191 КК України, а саме привласнення частини прибутку компанії "Нафтогазвидобування" під час перебування на посаді голови правління компанії.

Обидві справи розслідуються за скаргою екснардепа і колишнього міністра транспорту Миколи Рудьковського. За його словами, Семінський погрожував йому кримінальними провадженнями, вимагаючи переписати частку в компанії вартістю понад 150 млн доларів, яка належить родині Рудьковського.

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Нагадаємо, раніше були опубліковані записи розмов Семінського та Андрія Мельника, так званого "кримінального авторитета", якого якраз звинувачують у викраденні ексдиректора "Нафтогазвидобування". На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій "Нафтогазвидобування" у родини Рудьковського та їхній перерозподіл.

При цьому Семінський активно згадує про свій статус народного депутата і причетність до президентської команди.

"Семінський каже: якщо ти перепишеш ("частку в Нафтогазвидобуванні". – ред.), я піду в прокуратуру, дам свідчення, що ти мене не викрадав. Справа закриється і все. А якщо ні – у нас у прокуратурі все схоплено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. Доти, поки не перепишеш те, що ми хочемо", - розповідав Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Раніше майбутній депутат також потрапив на записи, в яких він підтверджував готовність заплатити за депутатський мандат до 7 мільйонів, і пізніше визнав справжність цих матеріалів.

Як повідомлялося раніше, ексглаві Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення у 2012-му Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали 200 млн дол. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".