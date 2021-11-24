"Газпром" не отримав платіж: у РФ відповіли, коли можуть повністю відключити Молдову від газу

У Росії нагадали, що термін ультиматуму "Газпрому" спливає вже сьогодні і може мати наслідки для Молдови

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вже сьогодні, 24 листопада, спливає термін, коли Молдова повинна сплатити борг за газ російській компанії "Газпром" у зворотному випадку, РФ погрожує відключити країну від постачання блакитного палива.

Про те, що платіж досі не надійшов, повідомив представник концерну Сергій Купріянов, передає агентство ТАСС.

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"Поточний платіж за газ від Молдови не надійшов. 48-годинний термін після зробленого повідомлення про припинення поставок через несплату спливає сьогодні", – заявив він.

Перед цим у "Газпромі" заявили, що у разі погашення Молдовою боргу відключати газ не будуть.

Ультиматум "Газпрому"

22 листопада, російський монополіст "Газпром" заявив, що готовий відключити Молдову від постачання газу, через невиконання контракту.

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Черговий платіж за блакитне паливо не надійшов у зазначений термін і "Газпром" поставив ультиматум – якщо гроші не надійдуть протягом 48 годин, РФ відключить Молдову від газопостачання.

Наразі борг країни становить 74 млн доларів, голова компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан навіть заявляв, що звертався до уряду по кредит.

Натомість віце-президент Андрій Спину заявив, що планує пояснити "Газпрому" причину затримки виплати та попросити відстрочку.

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Раніше ми писали, що Молдова та Росія домовились про постачання газу за новим контрактом з 1 листопада.

До цього, по завершенню п’ятирічного контракту з "Газпромом", країни не могли домовитись, оскільки Росія підняла ціни та почала шантажувати уряд.