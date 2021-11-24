Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Газпром" не отримав платіж: у РФ відповіли, коли можуть повністю відключити Молдову від газу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
24 листопада, 14:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Росії нагадали, що термін ультиматуму "Газпрому" спливає вже сьогодні і може мати наслідки для Молдови
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вже сьогодні, 24 листопада, спливає термін, коли Молдова повинна сплатити борг за газ російській компанії "Газпром" у зворотному випадку, РФ погрожує відключити країну від постачання блакитного палива.

Про те, що платіж досі не надійшов, повідомив представник концерну Сергій Купріянов, передає агентство ТАСС.

Реклама

"Поточний платіж за газ від Молдови не надійшов. 48-годинний термін після зробленого повідомлення про припинення поставок через несплату спливає сьогодні", – заявив він.

Перед цим у "Газпромі" заявили, що у разі погашення Молдовою боргу відключати газ не будуть.

Ультиматум "Газпрому"

22 листопада, російський монополіст "Газпром" заявив, що готовий відключити Молдову від постачання газу, через невиконання контракту.

Реклама

Черговий платіж за блакитне паливо не надійшов у зазначений термін і "Газпром" поставив ультиматум – якщо гроші не надійдуть протягом 48 годин, РФ відключить Молдову від газопостачання.

Наразі борг країни становить 74 млн доларів, голова компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан навіть заявляв, що звертався до уряду по кредит.

Натомість віце-президент Андрій Спину заявив, що планує пояснити "Газпрому" причину затримки виплати та попросити відстрочку.

Реклама

Раніше ми писали, що Молдова та Росія домовились про постачання газу за новим контрактом з 1 листопада.

До цього, по завершенню п’ятирічного контракту з "Газпромом", країни не могли домовитись, оскільки Росія підняла ціни та почала шантажувати уряд.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.86

Російський рубль (₽)

0.3578

Євро (€)

30.24

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Монетний двір
2600 грн за нові два долари
До колекції!
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,31
19,30
32,99
32,88
31,38
19,57
34,49
31,79
30,09
18,93
35,99
33,18
31,54
19,68
35,99
33,18
31,54
18,97
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,87
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти