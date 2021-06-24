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"Газпром" порушив закони ЄС – "Нафтогаз" активізує переговори з Німеччиною

24 червня 2021 16:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

В українській компанії мають намір обговорити з німецькими партнерами ті питання, які хвилюють Київ, а не Берлін

"Нафтогаз" скаржитиметься на "Газпром"

"Нафтогаз" скаржитиметься на "Газпром" / Фото: Нафтогаз України / Facebook

Україна почала активне обговорення з Німеччиною питання про порушення російським "Газпромом" європейського антимонопольного законодавства. Йдеться про те, що "Газпром" блокує доступ інших компаній до постачання газу на європейський ринок, а також транзит газу з країн Центральної Азії через українську ГТС до Європейського Союзу.

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Про це повідомив голова "Нафтогазу України" Юрій Вітренко.

"Наша позиція наступна: перед тим, як ми будемо обговорювати те, що ви хочете обговорити, зокрема, завершення будівництва "Північного потоку – 2", давайте спочатку обговоримо те, що ми хочемо – питання порушення "Газпромом" європейського антимонопольного законодавства", – заявив Вітренко.

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Ті ж питання "Нафтогаз" порушує під час переговорів з США, запевнив голова "Нафтогазу".

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Нагадаємо, раніше Вітренко заявляв, що "Нафтогаз" готовий судитися з "Газпромом" за транзит газу з Середньої Азії. Українська компанія готує офіційні запити для отримання дозволу на транзит газу з Середньої Азії по системі "Газпрому". А якщо російський монополіст відмовить, піде скарга до антимонопольних органів Євросоюзу і подача позову до міжнародного арбітражу.

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"Газпром" вже 15 років забороняє транзит через свою газотранспортну систему з Середньої Азії до України.

Як повідомлялося, раніше в Росії заявляли, що не відмовляться від транзиту газу через Україну та хочуть новий контракт.

А про що ще говорять в Україні та світі 24 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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