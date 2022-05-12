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"Газпром" та "Роскосмос" придумали схему для обходу санкцій – як вона працює

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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12 травня, 11:49
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За майже 3 місяці після повномасштабного вторгнення Росії, західні партнери так і не застосували санкції проти одного із найбіільших банків РФ
Росія, незважаючи на санкції, продовжує фінансувати війну в Україну
Росія, незважаючи на санкції, продовжує фінансувати війну в Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська держкорпорація Роскосмос обходить міжнародні санкції через Газпромбанк. Саме у цьому банку компанія активізувала свої розрахунки.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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На цей державний банк Росії досі не наклали міжнародні санкції. Хоча обмеження щодо фінустанови були анонсовані 8 травня. Втім, вони стосуються лише персонально керівників установи.

Це дозволяє Роскосмосу та іншим монополістам РФ нарощувати обсяги обсяги міжнародних платежів, користуючись "недоторканістю" банку.

Щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, Роскосмос розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". Він передбачає наступні заходи:

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  • обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;
  • мінімізацію обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;
  • відкриття рахунків у дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;
  • відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації Роскосмос.

Санкції проти Росії

Після початку війни Росії проти України, протикраїни-агресорки запровадили жорсткі економічні санкції.

Зокрема, Велика Британія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом до аналогічних заходів вдалася Південна Корея.

Водночас США запровадили обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

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Раніше ми розповідали, наскільки сильно міжнародні санкції за війну в Україні нашкодили російській економіці, та писали що через економічні обмеження, накладені на російський Альфа-Банк, його дочірня компанія в Нідерландах збанкрутувала.

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