"Газпром" та "Роскосмос" придумали схему для обходу санкцій – як вона працює

За майже 3 місяці після повномасштабного вторгнення Росії, західні партнери так і не застосували санкції проти одного із найбіільших банків РФ

Росія, незважаючи на санкції, продовжує фінансувати війну в Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська держкорпорація Роскосмос обходить міжнародні санкції через Газпромбанк. Саме у цьому банку компанія активізувала свої розрахунки.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Реклама

На цей державний банк Росії досі не наклали міжнародні санкції. Хоча обмеження щодо фінустанови були анонсовані 8 травня. Втім, вони стосуються лише персонально керівників установи.

Це дозволяє Роскосмосу та іншим монополістам РФ нарощувати обсяги обсяги міжнародних платежів, користуючись "недоторканістю" банку.

Щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, Роскосмос розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". Він передбачає наступні заходи:

Реклама

обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;

мінімізацію обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;

відкриття рахунків у дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;

відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації Роскосмос.

Санкції проти Росії

Після початку війни Росії проти України, протикраїни-агресорки запровадили жорсткі економічні санкції.

Зокрема, Велика Британія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом до аналогічних заходів вдалася Південна Корея.

Водночас США запровадили обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

Реклама

Раніше ми розповідали, наскільки сильно міжнародні санкції за війну в Україні нашкодили російській економіці, та писали що через економічні обмеження, накладені на російський Альфа-Банк, його дочірня компанія в Нідерландах збанкрутувала.