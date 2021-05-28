Формула "Роттердам+" дозволила бюджету зекономити на дотаціях держшахтам, – експерт

Формула ціноутворення на вугілля "Роттердам+" принесла виключно вигоду для державного бюджету

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Про це повідомив економічний експерт Борис Кушнірук, пише "Politeka".

"Як раніше, так і зараз стверджую, що жодних судових перспектив ця справа не має. Бо йдеться не про збитки, а навпаки – про вигоду для держбюджету. Бо внаслідок впровадження ціноутворення на вугілля для виробництва електроенергії на базі індексу "Роттердам+" державні шахти почали отримувати більше коштів за своє вугілля, а з держбюджету виділяти менше коштів, щоби покривати їхню збитковість", - повідомив експерт на своїй сторінці в Facebook.

Однак попри 4-те закриття справи "Роттердам+" за відсутності складу злочину, Кушнірук сумнівається, що спекуляції щодо формули ціноутворення на вугілля остаточно припиняться.

"Не впевнений, що цей мильний серіал з назвою: "Кримінальне розслідування впровадження "Роттердам+", а точніше – лайно, в яке свого часу хтось втягнув директора НАБУ пана Ситника, вже завершився", – додав економіст.

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Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, у процесі розслідування не було встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.