ФОП вимагають відставки Гетманцева: кількість підписів "за" зростає щогодини

Підприємці невдоволені діяльністю голови профільного комітету Верховної Ради

Підприємці знову невдоволені ініціативами Гетманцева / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Facebook/Данило Гетманцев

16 травня представники бізнесу опублікували відкритого листа президенту Володимиру Зеленському.

Як передають новини "Сьогодні", підприємці просять негайно усунути Данила Гетманцева з посади секретаря Національної ради з відновлення та голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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На його місце пропонують призначити людей, які "поділяють ідеї прогресу, стрімкого розвитку" та розуміють, що безпека держави – це також спроможна економіка. Автори листа переконані, що деякі чинні представники влади припустились катастрофічних помилок або свідомої руйнації економіки України.

Ініціаторами відкритого листа президенту стали 11 організацій:

Перелік компаній, що написали відкритого листа до президента / Фото: скріншот

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Цю позицію підтримують ФОПи та представники різних видів бізнесу з усієї України. Станом на 17 травня кількість підписів під електронним листом перевищила 8,3 тис. та продовжує зростати. Серед них відомі компанії: Meest Group, "Нова Пошта", Ajax Systems, "Дніпрохім", МТІ, "Кормотех", CRM Genesis, ПУМБ тощо.

Економічна неволя

Підприємці заявили, що зараз вони перебувають в "економічній неволі". Не працюють або майже зупинені 49% підприємств.

Через ризики для себе ще майже 10% власників бізнесу здійснили релокацію за кордон. Цей процес пришвидшився після нещодавніх заяв Данила Гетманцева про підвищення податків.

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"Сплата податків в Україні вимагає в 1,5 раза більше часу, ніж у середньому в світі. Контрабанда неможлива без "кришування", а впровадження цифрової митниці дивним чином провалюється", – перерахували основні чинники автори листа.

Вони переконані, що лише системне зниження податків, дерегуляція, швидка приватизація (окрім стратегічних підприємств), зменшення державного апарату прискорять економічне зростання. Сумарно держава отримуватиме більше податків і бюджет буде достатнім для збільшення соціальних стандартів.

Реакція Гетманцева

Голова комітету ВРУ з питань фінансів уже відреагував на підвищену увагу до себе. Він зазначив, що навіть у стані війни таке звернення є проявом демократії, яка становить основу розвитку здорового суспільства.

"Особисто я є послідовним прихильником дерегуляції у сфері бізнесу, на що спрямовані і мої законопроєкти, і рішення, які я підтримую. Але політика держави у сфері публічних фінансів – це завжди компроміс між різними, іноді суперечливими інтересами різних груп суспільства", – зауважив Гетманцев.

Він додав, що не потрібно переходити на особистості, а зосередитись на ідеях. Данило Гетманцев запросив підписантів зустрітися та обговорити своє бачення й пропозиції.

Систематична критика

За даними Forbes, від початку діяльності Гетманцева в профільному комітеті Верховної Ради з 2019 року, його постійно критикують за "профіскальну" позицію. Зокрема, через лобіювання використання РРО малим і середнім бізнесом, що спричиняло масштабні мітинги по всій Україні.

На початку травня посадовець в одному з інтерв’ю заявив, що потрібно відновити податкові перевірки бізнесу, який не постраждав від війни. Йдеться насамперед про підприємців, які працюють на заході України.

Бізнес не поділяє цю позицію, адже є виснаженим через війну. І підвищення податків для наповнення бюджету не є найкращим способом відбудови економіки.

Податкові ініціативи

Раніше економіст Михайло Кухар прокоментував податкові ініціативи Данила Гетманцева. Він переконаний, що через це виборців Володимира Зеленського поменшало на 3 млн осіб, – саме стільки ФОП від цього постраждали.

"Те, що робить податковий комітет ВР, ми називаємо податковою антиреформою. Терор продовжується, бізнес-клімат погіршується колосально. Верховенства права в нас немає", – заявив Кухар в ефірі телеканалу "Україна 24".

За підрахунками економіста, у 2021 році бюджет перевиконали на 70 млрд грн, а у 2022 році голова профільного комітету відібрав у президента 3 млн голосів, щоб зібрати до 3 млрд грн для бюджету.

"Це величезний макроекономічний та політологічний абсурд!" – резюмував Кухар.

Нещодавно для українців вигадали нові штрафи – під час війни можна легко втратити 17 тис. грн. Дізнайтеся, чи потрібно ФОПам вести облік доходів та витрат.