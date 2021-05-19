Русский
$ 27,44
33,53
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Фінляндія переходить на "зелену" енергію: нафті з Росії загрожує серйозне падіння

19 травня, 18:03

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Фінляндія була великим покупцем "уральської" нафти, але за півтора року імпорт серйозно впав

Російська нафта / фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Російська нафта / фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Фінляндія, один з основних покупців російської нафти, поступово скорочує закупівлі нафти марки Urals, оскільки ця північна країна переходить від викопного палива до "зеленої" енергії.

Реклама

Про це повідомляє інформагентство Reuters.

Найбільший нафтопереробний завод країни Neste Oil переробляє в основному "уральську" нафту, оскільки невелика відстань від російських портів на Балтиці знижує транспортні витрати.

За даними аналітичної компанії Refinitiv Eikon, в січні-березні 2021 року імпорт нафти Urals в Фінляндію впав до 2,1 млн тонн, тобто, знизився на чверть порівняно з аналогічним періодом торік. У квітні закупівлі впали до 0,4 млн тонн порівняно з 1,1 млн тонн, імпортованих у квітні 2020-го.

Наприкінці березня Neste Oil перетворила один свій нафтопереробний завод у Фінляндії на сховище, а на другому затіяла капітальний ремонт для його переобладнання під переробку відновлюваної сировини на кшталт пластмаси, вилученої зі сміття.

Реклама

Закупівлі Фінляндією "уральської" нафти торік вже знижувалися. За даними Refinitiv Eikon, 2020 року держава імпортувала 8,9 млн тонн, що було на 16% менше порівняно з 2019-м.

В тренді
Правила видачі субсидій знову переписали – кому стане простіше отримати допомогу
Правила надання субсидій знову оновлять
В тренді
Долар просів до нового мінімуму: офіційний курс НБУ
Курс долара знову впав
В тренді
Антирекорд за 8 місяців: в Україні помітно подешевшав долар
Так дешево долар не коштував з вересня-2020

За словами опитаних Reuters трейдерів, експортерам Urals, які звикли до Фінляндії як до великого покупця нафти, тепер доведеться шукати йому заміну. На цьому тлі вартість російської сировини може знизитися через менший попит.

Ціна на Urals вкрай важлива для російського бюджету: якщо російський сорт впаде до 15 дол. за барель, ліквідні резерви російського Фонду національного добробуту можуть бути вичерпані трохи більше, аніж за два роки, повідомляє видання The Bell з посиланням на економістів Deutsche Bank. Бюджет РФ на 2020 рік балансувався при 50 дол. за барель Urals.

Нагадаємо, Варшава теж скорочує нафтову залежність від Москви, тому найбільша польська нафтопереробна компанія Orlen підписала новий контракт з "Роснефтью", де обсяги поставок нафти в 2022-2023 роках зменшуються з 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.

Це не перший нафтовий ринок, звідки витісняють РФ. Так, Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай. За підсумками 2020 року саудити поставили до Китаю більше нафти, аніж Росія: 84,92 млн тонн проти 83,57 млн.

Реклама

А в разі агресії Росії проти України Європа пригрозила відмовитися від нафти з РФ:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травні
Гривня зміцнюється: почім може бути долар у травніФінанси
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – Держстат
В Україні подорожчали пиво, горілка і сигарети – ДержстатЕкономіка
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в оренду
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в орендуЕкономіка
"Суму гарантування вкладів в Україні потрібно збільшити мінімум удвічі", – економіст Ерік НайманЕкономіка
Реформа енергосистеми допоможе відновитися українській економіці, – експерт
Реформа енергосистеми допоможе відновитися українській економіці, – експертЕкономіка
НБУ введе в обіг золоту
НБУ введе в обіг золоту "князівську" монету: карбували за ЯнуковичаЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти