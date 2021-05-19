Фінляндія переходить на "зелену" енергію: нафті з Росії загрожує серйозне падіння

Фінляндія була великим покупцем "уральської" нафти, але за півтора року імпорт серйозно впав

Російська нафта / фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Фінляндія, один з основних покупців російської нафти, поступово скорочує закупівлі нафти марки Urals, оскільки ця північна країна переходить від викопного палива до "зеленої" енергії.

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Про це повідомляє інформагентство Reuters.

Найбільший нафтопереробний завод країни Neste Oil переробляє в основному "уральську" нафту, оскільки невелика відстань від російських портів на Балтиці знижує транспортні витрати.

За даними аналітичної компанії Refinitiv Eikon, в січні-березні 2021 року імпорт нафти Urals в Фінляндію впав до 2,1 млн тонн, тобто, знизився на чверть порівняно з аналогічним періодом торік. У квітні закупівлі впали до 0,4 млн тонн порівняно з 1,1 млн тонн, імпортованих у квітні 2020-го.

Наприкінці березня Neste Oil перетворила один свій нафтопереробний завод у Фінляндії на сховище, а на другому затіяла капітальний ремонт для його переобладнання під переробку відновлюваної сировини на кшталт пластмаси, вилученої зі сміття.

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Закупівлі Фінляндією "уральської" нафти торік вже знижувалися. За даними Refinitiv Eikon, 2020 року держава імпортувала 8,9 млн тонн, що було на 16% менше порівняно з 2019-м.

За словами опитаних Reuters трейдерів, експортерам Urals, які звикли до Фінляндії як до великого покупця нафти, тепер доведеться шукати йому заміну. На цьому тлі вартість російської сировини може знизитися через менший попит.

Ціна на Urals вкрай важлива для російського бюджету: якщо російський сорт впаде до 15 дол. за барель, ліквідні резерви російського Фонду національного добробуту можуть бути вичерпані трохи більше, аніж за два роки, повідомляє видання The Bell з посиланням на економістів Deutsche Bank. Бюджет РФ на 2020 рік балансувався при 50 дол. за барель Urals.

Нагадаємо, Варшава теж скорочує нафтову залежність від Москви, тому найбільша польська нафтопереробна компанія Orlen підписала новий контракт з "Роснефтью", де обсяги поставок нафти в 2022-2023 роках зменшуються з 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.

Це не перший нафтовий ринок, звідки витісняють РФ. Так, Росія програла Саудівській Аравії нафтову битву за Китай. За підсумками 2020 року саудити поставили до Китаю більше нафти, аніж Росія: 84,92 млн тонн проти 83,57 млн.

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А в разі агресії Росії проти України Європа пригрозила відмовитися від нафти з РФ: