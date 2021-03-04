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Фінансовий директор ДТЕК очолив "ТОП-100. Рейтинг найбільших"

4 березня, 09:00

Ірина Ненько Ірина Ненько

У лонг-лист рейтингу увійшли близько 90 фінансових директорів найбільших компаній України

Директор зі стратегії та фінансів компанії ДТЕК Олег Тимків очолив рейтинг кращих фінансових директорів за версією журналу "ТОП-100. Рейтинг найбільших". Про це стало відомо під час церемонії нагородження переможців рейтингу в Києві.

Директор зі стратегії та фінансів ДТЕК Олег Тимків
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За словами Олег Тимківа, входження компанії в рейтинг лідерів фінансового ринку – це визнання багаторічного вкладу ДТЕК в розвиток вітчизняної енергетики, свідчення професіоналізму та фінансової експертизи команди: "Дякую журі, експертам і редакції за таку високу оцінку діяльності ДТЕК. Це заслуга всієї нашої великої команди. Особливо приємно, що наша робота і зусилля були відзначені в такий непростий і турбулентний для всієї світової та української економіки рік".

За його словами, минулий рік став для ДТЕК роком підведення підсумків – компанія відзначила своє 15-річчя і презентувала нову стратегію ДТЕК 2030. З моменту свого створення у 2005 році ДТЕК інвестував в енергетику та сталий розвиток 11,9 млрд доларів, ставши найбільшим приватним національним інвестором і надійною точкою опори для суспільства і держави в період трансформації.

"Вироблена компанією енергія освітлює, зігріває, допомагає вчитись, лікувати, будувати, створювати нові технології. Вона підтримує безперервний цикл розвитку суспільства. Сьогодні основна наша діяльність зосереджена в Україні, але наші амбіції – стати найуспішнішою українською компанією, якій вдалося масштабувати свій успіх на європейські ринки", – зазначив директор зі стратегії та фінансів ДТЕК.

Він висловив упевненість, що глобальні тренди будуть продовжувати впливати на енергетику України, визначати вектори її розвитку – галузь буде змінюватися, йдучи в бік низьковуглецевих технологій та інновацій.

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У лонг-лист рейтингу увійшли близько 90 фінансових директорів найбільших компаній України.

Фінальний рейтинг журналу формувався із двох оцінок: експертного журі, до якого увійшли представники міжнародних компаній, що спеціалізуються на пошуку та оцінці керівників вищої ланки, рекрутингових, консалтингових компаній (60%) і оцінки редакційної колегії (40%).

Експертне журі оцінювало фінансових управлінців за п'ятьма критеріями: репутація на ринку, ефективність, новаторське мислення, стратегічне планування, антикризове управління.

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рейтинг директор ДТЕК Олег Тимків
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