Феросплавні заводи вважаються єдиними "потерпілими" у справі "Роттердам+" – адвокат

Проте жодної експертизи про свої збитки ними так і не долучено у справу, констатувала Ірина Одинець

/ Фото: Анастасія Лесик, Сьогодні

Єдиними "потерпілими" за всі 4 роки розслідування справи "Роттердам+" виявилися два феросплавні заводи в Нікополі і Запоріжжі.

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Про це повідомила адвокат Ірина Одинець в ефірі телеканалу "НАШ".

"Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів єдині в Україні думають, що вони потерпілі. Проте жодної експертизи ними в справі так і не долучено про їх збитки та про розмір їх збитків", – повідомила Одинець.

Саме ці заводи єдині в країні, хто не згоден із рішенням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрити справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.

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"Єдиними особами в цій кримінальній справі є Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів, які кожного разу намагаються скасувати закриття цієї справи і намагаються маніпулювати судовими рішеннями", - наголосила Одинець.

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Нагадаємо, 20 травня САП уже у четвертий раз закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні та березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, всі вони підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, у ході розслідування не були встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.