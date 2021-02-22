Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)

Україною гуляють підроблені гроші. Найчастіше – номіналом 500 і 200 гривень. Банкноти настільки якісно зроблені, що навіть під ультрафіолетом їх не завжди можна розпізнати. Де можуть підсунути та як виявити фальшивку?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Тетяна Гаврилюк.

Соцмережі рясніють оголошеннями про фальшиві гроші – з водяним знаком, захисною стрічкою та удвічі дешевша за номінал. Обіцяють якісну підробку: мовляв, і у супермаркеті не розпізнають, і термінали приймуть.

Та на відео найімовірніше – гроші справжні. Якщо наважитесь на замовлення – отримаєте звичайнісінькі сувеніри, які жоден термінал не пропустить. Минулого місяця кіберполіція викрила подружжя, яке друкувало фальшивки. І самі користувались, і в інтернеті торгували.

Старший інспектор департаменту кіберполіції Анна Селезньова розповідає, що замовниками були підприємці маленького бізнесу – маленьких крамничок. Це ті магазини, де найчастіше розраховуються лише готівкою.

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Алла працювала касиром. Фальшивку підсунули їй. Довелося віддавати 500 гривень із власного гаманця. Фальшиві купюри важко виявити навіть під ультрафіолетом. Адже і справжні банкноти, і підробки – світяться.

Однак старший фахівець відділу дослідження і захисту грошей Нацбанку Віталій Ковтонюк запевняє: щоб розпізнати фальшивка чи ні – достатньо знати три правила, банальні, але дієві.

По-перше, на дотик справжня банкнота цупка. З лиця гладка, зі зворотного боку шершава.

По-друге, треба глянути на купюру проти світла. У справжньої – є графічний елемент знака гривні, а у підробки він взагалі відсутній.

По-третє, відбувається оптична зміна елемента. Справжній – бузковий, при зміні кута зору – він зелений. А у підробки цього ефекту нема.

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Засумнівалися у справжності купюри – попросіть касира її замінити іншою.

Якщо знайшли таку банкноту у себе в гаманці – йдіть до банку. Там її віддадуть на дослідження. Воно безкоштовне. Якщо банкнота справжня – вам її повернуть. Якщо фальшивка – вартості не відшкодують. Зате ви з себе знімете відповідальність, бо за виготовлення та поширення несправжніх грошей – реальний строк: від 5-ти до 10-ти років в’язниці з конфіскацією майна.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, шахраї в Україні знайшли новий підхід до старої схеми обману. Довірливим жертвам повідомляють про виграш машини. А щоб не залишалося сумнівів, тепер навіть показують новенький автомобіль. "Щасливчики" на радощах ідуть оплачувати квитанції, а в підсумку залишаються і без грошей, і без авто.

Нагадаємо, новини "Сьогодні" також розповідали, як українські водії отримують липові протоколи про штрафи.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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