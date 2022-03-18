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Євросоюз виділив величезний транш екстреної допомоги – скільки отримала Україна

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18 березня, 13:52
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Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів про наступні кроки підтримки України
ЄС продовжує підтримувати Україну
ЄС продовжує підтримувати Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна отримала ще 300 млн євро екстренної фінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це у своєму Twitter повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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"Сьогодні Україна отримала ще 300 млн євро у вигляді екстреної макрофінансової допомоги ЄС. Євросоюз продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", – зазначив він.

Віцепрезидент підкреслив, що ЄС вперше профінансує закупівлю та доставку зброї до країни, яка зазнала нападу.

Єврокомісія раніше також заявила про наміри подвоїти військову допомогу ЄС Україні та запропонувала виділити на ці цілі ще 500 мільйонів євро.

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Допомога заходу Україні

Після розв'язання Путіним кровопролитної війни проти України, весь цивілізований світ об'єднався для того, щоб допомогти нам у боротьбі з агресором.

Міжнародні організації та уряди окремих країн виділяють великі транші фінансової допомоги, конвої гуманітарної та партії оборонної.

Серед найбільших пожертв – виділення Україні 13,6 мільярда доларів від США, що стало найбільшим внеском з початку війни.

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Детальніше про всі види допомоги союзників читайте у нашому матеріалі. Ми також розповідали, як самим українцям не нарватись на псевдо допомогу шахраїв.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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