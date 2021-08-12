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Євросоюз став найбільшим торговим партнером України – експорт зріс на 45%

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
12 серпня, 20:05
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Свою продукцію в країни ЄС експортують понад 14 тисяч українських компаній
У України досі торговий дефіцит з ЄС / Фото: колаж "Сьогодні"
У України досі торговий дефіцит з ЄС / Фото: колаж "Сьогодні"

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко заявив, що Євросоюз є найбільшим торговим партнером України, незважаючи на торговий дефіцит.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

"Минулий рік був єдиним з 2014 року, коли товарообіг з ЄС впав, але за перше півріччя цього року експорт зріс на 45% і досяг позначки 12,4 мільярда доларів", – сказав міністр.

За його словами, на сьогоднішній день свою продукцію в країни ЄС експортують понад 14 тисяч українських компаній. У той же час, в Україні досі торговий дефіцит з ЄС.

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"За перше півріччя він склав – 1,09 мільярда доларів. Наше завдання структурно змінити торгівлю з ЄС, щоб в ній переважали промислові товари", – підкреслив Любченко.

За його словами, торгівля України з ЄС займає 40,2% від загального обсягу зовнішньої торгівлі країни.

Що Україна експортує в ЄС

Експорт українських товарів до Європейського Союзу з початку дії Угоди про Асоціацію з ЄС у 2014 році виріс на 60%. В основному з України експортуються зернові, олійні культури і масла. А в сфері агропродукції Україна стала четвертим найбільшим постачальником агропродукції в Євросоюз, поступаючись тільки Великобританії, Бразилії та США.

Раніше ми повідомляли, що:

  • У 2021 році українці зіткнулися з небувалим подорожчанням соняшникової олії на внутрішньому ринку – його продавали по 60 гривень. Ціни всередині країни зросли, оскільки на світовому підвищилася вартість олійних культур, як і інших сировинних товарів. Тільки з серпня-2020 по березень-2021 ціна соняшнику в Україні злетіла вдвічі.
  • Нагадаємо, ціни на цукор в Україні теж різко злетіли: за кілограм білого золота споживач повинен викласти більше долара. Виробники нарікають на поганий урожай цукрових буряків в минулому році.

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