Євросоюз обновив список країн, звідки дозволено в'їзд. Чи ввійшла до нього Україна

До списку входять вісім держав, в основному з Тихоокеанського регіону

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Євросоюз вніс зміни в перелік третіх країн, громадянам яких можна в'їжджати на територію держав-учасниць ЄС в період пандемії COVID-19.

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Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

З 6 травня до списку увійшов Ізраїль. До нього також входять Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Руанда, Сінгапур і Таїланд, але України там досі нема.

Зате у списку є Китай, але кордони для його громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється для європейців. Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.

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Андорра, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

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Сайт "Сьогодні" повідомляв, що з червня "Укрзалізниця" почне відновлювати міжнародні пасажирські перевезення. Уже є домовленості про відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною.

Нагадаємо, через низькі темпи вакцинації в нашій країні, 4 травня Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України та низкиінших держав – Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики і Туреччини.

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