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Росію треба відключити від SWIFT через Україну – резолюція Європарламенту

28 квітня, 17:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Росія має припинити залякувати своїх сусідів або зіткнеться з найжорстокішими каральними заходами – вони торкнуться навіть путінських олігархів

Європейський союз має домагатися відключення Росії від системи платежів SWIFT, а також відмовитися від російських газу і нафти, якщо РФ продовжить свою агресію проти України.

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Про це йдеться в резолюції, яку внесли 28 квітня в Європарламент.

Європарламентарі звинувачують Кремль у погіршенні відносин з Україною і країнами-членами ЄС, закликають росіян припинити "невиправдане нарощування військових сил для створення загроз сусідам" і провокації і утриматися від таких дій надалі та розрядити напруженість.

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Крім того, ЄС закликають запустити санкції за корупційні злочини та включити в них російських олігархів, заморозивши їхні активи та скасувавши візи їм та їхнім родичам.

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"Європарламент наполягає на тому, що ЄС має знизити свою енергетичну залежність від Росії та закликає інституції ЄС і країни-члени зупинити завершення трубопроводу "Північний потік – 2", – йдеться в проєкті документа.

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Голосування щодо документу відбудеться за підсумками пленарної сесії 29 квітня.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевнив у тому, що у його країни є база для створення аналога SWIFT.

Нагадаємо, з аналогічною ініціативою вже виступив глава головної фракції Європарламенту – Європейської народної партії – Манфред Вебер.

А минулого тижня глава МЗС України Дмитро Кулеба теж закликав відключити РФ від SWIFT у разі загострення ескалації ситуації на сході України.

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