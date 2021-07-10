Європа вже страждає від "Північного потоку – 2" – Арсеній Яценюк

Газопровід "Північний потік – 2" вже завдає шкоди європейським країнам. Ціна на газ в Європі зросла в два рази через маніпуляції російського "Газпрому".

Про це розповів прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24".

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Арсеній Яценюк наголосив на важливості запланованих на 12 липня переговорів президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, адже на зустрічі буде підніматися, зокрема, питання "Північного потоку – 2".

"Українська газотранспортна система здатна повністю забезпечити Європу по транзиту газу. І ми це довели навіть в часи війни. 120 мільярдів кубічних метрів газу може качати українська газотранспортна система. І тут наші партнери з Німеччини прийняли рішення разом з росіянами побудувати трубу, по факту – в обхід України. У першу чергу потерпає Україна, але потерпають і Польща, і Словаччина. Тобто сама Європа потерпає", – сказав він.

"Північний потік – 2" – це для України мінус 2 мільярди доларів, зазначив він: "А для Європи це означає те, що Росія посилює свій енергетичний вплив".

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Арсеній Яценюк нагадав, що на посаді прем'єр-міністра, і навіть пізніше, зустрічався з канцлером Німеччини з цього питання.

"Я вдячний їй. Важко згадати будь-якого німецького канцлера, який би був такий проукраїнський, як Ангела Меркель, і за це їй треба віддати належне. Але по "Північному потоку" у нас завжди були дуже жорсткі дискусії. Вона каже, що це економічний проект, я їй кажу, що це політичний проект. Там немає жодної економіки. Дешевше і коротше транспортувати газ українською газотранспортною системою, і навіть безпечніше з точки зору того, що не Росія контролює європейський напрямок", – сказав він.

Крім того, зазначив Арсеній Яценюк, ключове питання по "Північному потоку" – питання безпеки:

"Газотранспортна система – це додаткова безпекова гарантія. Росіяни боялись атакувати Україну і європейці боялись цієї атаки, тому що, уявіть собі, взимку просто припиниться постачання газу до Європейського Союзу. Тому це глобальне питання", – додав він.

Зараз, переконаний Арсеній Яценюк, ситуація вкрай складна, зокрема, тому, що Україна недавно підписала транзитний контракт з Росією. Він вважає, що його не треба було підписувати.

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"Треба було очікувати до моменту, доки не буде чіткої позиції Німеччини і Європейського Союзу і США щодо долі "Північного потоку", – сказав він.

Він нагадав, що за часів перебування на посаді прем'єра мав схожу ситуацію, проте не піддався на тиск РФ, вирішив судитися з "Газпромом" і наполіг на тристоронній угоді, яка включала ЄС

"Підписали тристоронню угоду, пережили всі зими, відмовились від російського газу і ще й виграли суд в Стокгольмі", – сказав Арсеній Яценюк.

Тому нещодавнє підписання двостороннього контракту Арсеній Яценюк назвав "тактичною помилкою": "Зараз на президенті Володимиру Зеленському дуже складна історична місія. Його публічна риторика на даний момент правильна. Він жорстко атакує "Північний потік", тому що він усвідомлює, що якщо за його президентства відбудеться запуск "Північного потоку", а українська газотранспортна система перетвориться на металобрухт, – це серйозний удар. Тому в нього складні перемовини, і вони для України вкрай важливі".

Лідер "Народного фронту" зазначив, що ролі головного транспортера газу в Європу українська ГТС не грає вже навіть сьогодні: "А якщо буде збудований "Північний потік-2", а транзитний контракт підписаний, то в перспективі українська ГТС буде транспортувати нуль цілих нуль десятих газу".

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Нагадаємо, кандидати на місце Меркель пригрозили президенту РФ Володимиру Путіну зупинкою "Північного потоку – 2".