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Єврокомісія запропонувала Україні 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 січня, 13:33
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Перший транш сягатиме 600 млн євро
Перший транш буде в розмірі 600 мільйонів євро.
Перший транш буде в розмірі 600 мільйонів євро. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги.

Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

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"Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги країні з екстрених позик і грантів. По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет", – йдеться у заяві.

Зазначається, що після ухвалення рішення буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 мільйонів євро.

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