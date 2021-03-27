"Це можливість втриматися на плаву". Як українці виживають під час коронакризи?

Коронавірус залишив багатьох українців без роботи – вони змушені змінювати професію, аби пережити цей час

В Україні стало більше безробітних. Згідно з дослідженнями Державної служби статистики, майже 2 мільйони українців шукають роботу – це 10% всього населення. Найбільше від карантину постраждали галузі, зокрема, туризму, транспорту, обслуговування та розваг.

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Журналісти "Сьогодні" поспілкувалися з тими, хто затребуваний під час карантину і тими, кого він залишив без роботи.

Ненормований робочий день і в рази більше роботи. Лікарі опинилися серед тих, у кого під час карантину тільки більше обов'язків.

Відео: Сьогодні

Правда, в Тернопільській області, незважаючи на високе безробіття, працювати в сфері медицини бажаючих немає. Співробітники виїжджають на роботу за кордон.

"Є знайома, яка виїхала до Німеччини працювати. Їй дуже сподобалося і я не знаю, чи повернеться вона вже назад. Багато хто таке практикує і дуже багато є фірм, які займаються тим, що навчають мови і забирають тебе на роботу", – розповідає медсестра Ірина Коваль.

Однією з головних причин є низька зарплата – 3600 гривень "чистими".

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Перетворити хобі на додатковий заробіток карантин стимулював Анастасію Федірко з Лебедина в Сумській області.

До основної роботи в центрі позашкільної освіти, де у неї теж мінімальна зарплата, додалося ще й виготовлення прикрас.

"Мої прикраси поки що йдуть в руки за символічними цінами, тому що це не є мій основний заробіток, я маю роботу. Але у мене є знайомі, які втратили роботу під час карантину і це хенд мейд є справді можливістю втриматися на плаву", – зізнається Анастасія.

А от Ольга Балагур з Києва – одна з тих, хто залишився без роботи через локдаун. До пандемії вона працювала в сфері розваг, але під час карантину розваг менше.

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Через невдалі спроби вона знайшла для себе новий підробіток: відкрила власний бізнес з пошиття одягу. На інтерв'ю до знімальної групи Ольга прийшла в сукні власного пошиття.

"Мені завжди була цікава тема одягу, пошиття одягу. Я для себе завжди шила. Не треба орендувати якийсь цех, купувати якесь обладнання. Це зараз нереально круто робити, тому що зараз є багато фрілансерів", – ділиться Ольга.

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Зараз вона вже має власний інтернет-магазин, який не вимагає додаткових фінансових вкладень.

Загалом під час карантину виріс попит на індивідуальні послуги – від перукарів до пекарів. А заробити вдалося представникам тих галузей, які перебудували бізнес під роботу в онлайн.

Нагадаємо, що за даними Служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в 2020 році зросло на 36% – до 459 тисяч людина

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