Це питання війни: Зеленський порівняв "Північний потік – 2" з окупацією Криму і Донбасу

Якщо російський проєкт буде закінчений, постраждає не тільки Україна. Президент нагадав про звичку Росії використовувати однакові стратегії по кілька разів

Російський проєкт газопроводу "Північний потік – 2", що побудований вже на 95%, є елементом енергетичної війни. І якщо його запустять, Росія зможе застосувати схожу стратегію проти інших країн. Аналогічна ситуація вже сталася, коли Росія відчула безкарність за окупацію територій сусідніх держав.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Le Figaro.

"Якщо "Північний потік – 2" добудують – не лише Україна програє. Це прецедент, це значить, що так можна. І це так само, як з нашими окупованими територіями. Якщо люди визнають і звикають, з цим живуть, то, значить, так можна. Починаючи з Абхазії, з Нагірного Карабаху, Придністров’я, а зараз – Крим, Донбас… Криму й Донбасу не було б, якби ще тоді світ сказав "так не можна", – пояснив Зеленський.

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Він уточнив, що "Північний потік – 2" не можна вважати "питанням бізнесу".

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"Це питання війни", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, будівництво "Північного потоку – 2" було зупинено в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але з грудня 2020 року будівництво відновилося. В результаті укладання газопроводу ведуть російські суда.

Уже в травні США можуть оголосити про нові санкції стосовно проекту. Зараз американська влада відслідковує, проти кого слід вводити санкції за участь у проекті. Останній раз обмеження розширювали в кінці лютого.

Україна продовжує виступати категорично проти завершення будівництва "Північного потоку – 2":

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