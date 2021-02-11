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"Це самообман": кому не потрібно розраховувати на другу пенсію за накопичувальною системою

11 лютого, 11:39

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міністр Марченко пояснив нюанси пенсійної реформи

Рахувати, що накопичувальна пенсійна система допоможе нинішнім пенсіонерам – це самообман. Також другий рівень пенсійної системи не розрахований на тих, хто вийде на пенсію в найближчі 10 років.

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Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю агентству УНІАН.

"Накопичувальна система – не для діючих пенсіонерів. Ми маємо їх захистити і забезпечити їм достойну виплату. Але говорити про те, що діючим пенсіонерам чи тим, хто має вийти на пенсію в найближчі 10 років, може бути цікавий накопичувальний елемент – це самообман", – сказав Марченко.

Він вважає, що такий механізм має цікавити найбільш активну нині економічну категорію.

"Але її частина, на жаль, готова не платити ЄСВ, не розуміє, навіщо це потрібно, і взагалі не бачить себе майбутнім пенсіонером", – заявив Марченко.

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Нагадаємо, зараз в Україні діє перший рівень пенсійної системи – солідарний. Тобто працюють українці забезпечують пенсіонерів. Другий рівень – накопичувальний – передбачає, що кожен сам буде відкладати гроші на "другу пенсію".

Але пенсійну реформу, яку пропонують в Україні, багато критикують. Єдиної думки про те, чи піде це на користь або ж приведе Пенсійний фонд до остаточного банкрутства, немає.

Чиновники кажуть про забезпечену старість для українців. Але так чи все райдужно насправді, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Також читайте, як бюджетно відсвяткувати День святого Валентина, щоб не уславитися "жлобом".

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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пенсії пенсійна реформа накопичувальна система Сергей Марченко

Джерело: Сьогодні

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