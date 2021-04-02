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Є загроза техногенної катастрофи: Росія будує "Північний потік – 2" застарілими судами

2 квітня, 12:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Українська розвідка попередила про серйозну небезпеку

Через те, що великі міжнародні компанії відмовилися будувати "Північний потік – 2", Росії доводиться вести роботи на газопроводі за допомогою застарілих судів. А це збільшує ризик техногенної катастрофи.

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Про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

"Використання технологічно застарілих судів і обладнання <...> збільшує ймовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу при будь-яких пікових навантаженнях ", – повідомили в розвідці.

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За її даними, Росія зараз має в розпорядженні такі судна:

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  • "Venie";
  • "Владислав Стрижов";
  • "Юрій Топчев";
  • "Vengery";
  • "Финвал";
  • "Errie";
  • "Катунь" – з 16 березня перебуває на ремонті в доці порту Мункебо в Данії. Судно, за даними розвідки, має зовнішні пошкодження не тільки корпусу, а й елементів управління.
  • "Умка" – технічні характеристики судна не відповідає максимальним швидкостям і навантажень.

Нагадаємо, готовність газопроводу "Північний потік – 2" досягла 95%. Залишилося укласти 121 км (5%) від загальної протяжності труби.

Як відомо, будівництво газопроводу було зупинено в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але з грудня 2020 року будівництво відновилося. В результаті укладання газопроводу ведуть російські судна.

Уже в травні США можуть оголосити про нові санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2". Зараз американська влада відслідковують, проти кого слід вводити санкції за участь у проекті. Останній раз обмеження розширювали в кінці лютого.

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Україна продовжує виступати категорично проти завершення російського проекту:

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розвідка служба зовнішньої розвідки Північний потік 2

Джерело: Сьогодні

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