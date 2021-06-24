Якщо податковий законопроєкт №5600 ухвалять, ми подумаємо, чи варто інвестувати в Україну, – АрселорМіттал

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Ухвалення змін до податкового законодавства (законопроєкт №5600) змусить інвесторів переглянути інвестиційну політику стосовно України. Про це заявив глава представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" в Києві Володимир Ткаченко, повідомляє "Znaj.ua".

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"В рамках групи світової компанії "Арселор Міттал" зрозуміло, що кожна країна, кожне підприємство намагається отримати більше коштів для модернізації, для саморозвитку. Ми також. У нас існують інвестиційні плани, ми в значній мірі вже модернізували власне підприємство і продовжуємо цю модернізацію. А ці зміни показують, що в Україні змінився інвестиційний клімат, і він точно не стане кращим, якщо цей закон буде імплементований – чи частково, чи повністю", - розповів Ткаченко.

За його словами, у разі, якщо законопроект 5600 буде ухвалено, компанія вирішуватиме, чи варто інвестувати в Україну і скільки, адже влада постійно змінює законодавство. Він також нагадав, що проти ухвалення цього законопроэкту виступили всі бізнес-асоціації, наголосивши, що він є неприйнятним.

"Наприклад, письмово затверджена думка Американської торговельної палати щодо цього законопроєкту – що всі пункти проєкту, всі запропоновані зміни підлягають великій дискусії. Вони не погоджуються з жодним пунктом запропонованим", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що наразі для металургійної галузі світова кон’юнктура є сприятливою і внаслідок цього підприємство нині суттєво збільшило податкові платежі до бюджету. Це лише підтверджує, що для забезпечення наповнення бюджету владі не потрібно підвищувати податки. Натомість зростання доходів дає можливість бізнесу інвестувати у модернізацію та розвиток, в інші проекти в Україні, зокрема соціальні.

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"Якщо порівняти навіть сплачені податки нашим підприємством рік тому і скільки ми платимо зараз, ми платимо вдвічі більше, ніж в минулому році. Чому? Саме з-за того, що фінансова ситуація стала краща. Нічого не змінюючи в оподаткуванні, ми платимо набагато більше, тому що з’явилася така можливість, і ми відповідно до чинного законодавства суттєво збільшили свої платежі. І це дає можливості для модернізації, для якихось інших проєктів, для соціальних проектів", – пояснив Ткаченко.

Як відомо, напередодні компанія "АрселорМіттал" заявила про намір інвестувати в виробничі потужності в Україні 1 мільярд доларів.

Раніше Американська торгова палата (АСС) і Європейська бізнес-асоціація закликали відхилити законопроєкт про податкові зміни (№5600), зазначивши, що його прийняття збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку і погіршить інвестиційний клімат країни.

Водночас член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через нескінченні податкові ініціативи уряду, і зараз із країни йдуть останні інвестори.

Нагадаємо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, які передбачають підвищення податків для ряду галузей.