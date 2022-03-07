Ще один удар по економіці! У Сінгапурі заборонили торги цінними паперами "Газпрому"

Регулятор Сінгапурської біржі (SGX) зупинив доступ до глобальних депозитарних розписок компанії ПАТ "Газпром".
Оголошення про це опубліковано на сайті торговельного майданчика у понеділок, 7 березня.
Повідомляється, що доступ обмежено після того, як Сінгапур вирішив заборонити фінансову співпрацю з організаціями, підконтрольними російському уряду.
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Оскільки адміністрація РФ є кінцевою стороною, що контролює "Газпром", і має контрольний пакет акцій у розмірі понад 50%, то компанія потрапляє під санкції.
Згідно із заявою SGX, усунення "Газпрому" має гарантувати "чесні, упорядковані та прозорі дії на ринку".
Активи "Газпрому" в Німеччині більше недоступні
Після вторгнення російських військ в Україну Німеччина оголосила про заморожування російських активів у ФРН,серед них і компанії "Газпром".
Як інформує видання Der Spiegel, "Газпром" є одним з найбільших інвесторів у країні та володіє акціями німецьких операторів газових мереж через дочірню компанію в Берліні.
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