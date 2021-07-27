Ще один суд підтвердив безглуздість звинувачень НАБУ у справі "Роттердам+", – Вовк

Господарський суд міста Києва вкотре підтвердив, що усі звинувачення НАБУ стосовно формули "Роттердам+" безпідставні і сфабриковані.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка.

"На мою думку, це рішення (Господарського суду щодо законності закриття Антимонопольним комітетом справи "Роттердам+" – ред.) є черговим підтвердженням безглуздості розслідування НАБУ, ці діячі вже п’ятий рік намагаються штучним чином створити хоча б якісь докази. Але все марно", – наголосив Вовк.

Вовк додав, що Антимонопольний комітет півтора року розглядав обставини цієї справи і не встановив жодних порушень. Так само Господарський суд Києва пів року розглядав скарги НАБУ і також не знайшов жодних порушень стосовно дії формули.

Нагадаємо, 7 липня Господарський суд Києва підтвердив законність рішення Антимонопольного комітету, який ще в грудні закрив справу "Роттердам+", підтвердивши, що ця формула не надавала преференцій нікому з учасників ринку електричної енергії, а також жодним чином не вплинула на рівень конкуренції. Загалом АМКУ не встановив жодних порушень закону при прийнятті та застосуванні формули "Роттердам+".

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Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП у четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, у процесі розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.