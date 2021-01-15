Ще один програміст із України став доларовим мільярдером

Американська компанія фінансових технологій Affirm, засновником і СЕО якої є 45-річний виходець із України Макс Левчин, вийшла на біржу NASDAQ, що спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній, і була оцінена у 23,6 млрд доларів. Частка самого Левчина становить 2,7 млрд доларів.

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Про це керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський пише на своїй сторінці у Facebook.

Макс народився в Києві, а у 16 років із родиною переїхав до США. Був співзасновником платіжної системи PayPal, і представником "PayPal мафії" – неформального об'єднання колишніх співробітників і засновників PayPal, які згодом стали засновниками і власниками низки крутих технологічних компаній – Tesla Motors, LinkedIn, Palantir, SpaceX, YouTube, Yelp, Yammer та інших.

Шестеро членів цієї групи – Пітер Тіль, Ілон Маск, Рід Хоффман, Люк Носек, Кен Хауер і Макс Левчин – стали мільярдерами.

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Нагадаємо, раніше доларовим мільярдером став інший айтішник з України – 44-річний Ян Кум, котрий виріс у Фастові під Києвом, 1992 року емігрував до США, де став співзасновником і CEO популярного месенджера WhatsApp. Його статки становлять 9,2 млрд доларів.

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