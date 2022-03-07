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Ще більший удар по російській економіці: що готує ЄС за вторгнення в Україну

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 18:19
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Європейський Союз представить план, як позбутися залежності від російської нафти та газу
ЄС планує відмовитись від російської нафти та газу
ЄС планує відмовитись від російської нафти та газу / Фото: AFP, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Поки компанії та великий бізнес припиняють співпрацю з Російською Федерацією за її збройну агресію проти України, ЄС розглядає різні варіанти відмови від залежності від російської нафти та газу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що уже 8 березня комісія запропонує варіанти, як позбутися залежності від російського викопного палива.

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Що конкретно розглядає Єврокомісія

ЄС може запровадити такі заходи:

  • диверсифікація постачальників, перехід на скраплений природний газ та трубопровідний газ з інших джерел;
  • модернізація енергосистем ЄС за рахунок інвестицій у відновлювані джерела;
  • підвищення енергоефективності.

Також фон дер Ляйєн каже, що ЄС зосередиться на захисті споживачів.

"По-перше, ми повинні захистити найбільш уразливих споживачів і бізнес. І підготуватися до масового збільшення відновлюваних джерел енергії на нашому ринку електроенергії", – написала у Twitter президентка Єврокомісії.

Що іще ЄС готує для Росії?

Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що новий пакет санкцій проти РФ уже на стадії розробки. Вона заявила, що ЄС має зробити так, "щоб ефект від санкцій був максимальним".

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"І враховуючи необережність Кремля щодо мирного населення, ми працюємо над подальшими санкціями", – додала фон дер Ляйєн.

Деталей щодо обмежувальних заходів у ЄС поки не розголошують. Однак видання Bloomberg передає, що вони можуть стосуватися військових технологій, суден та портів. Також вони торкнуться ще більшого кола осіб.

"Деякі з заходів можуть бути вжиті вже у вівторок (8 березня, – ред.). ЄС також працює над посиленням свого режиму застосування санкцій, у тому числі щодо криптовалют, та обмеженням того, як їх можна використовувати для обходу санкцій", – передає Bloomberg.

Хто ще готовий відмовитися від російського газу?

Услід за Німеччиною про відмову від російського палива заявила Данія. За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена, так його країна хоче показати свою неприязнь до російського вторгнення в Україну.

Крім цього, "Сьогодні" вже писали, що Захід запроваджує санкції проти російського енергосектору, а трейдери відмовляються купувати російську нафту. Проте найстрашнішими для Росії можуть стати санкції в енергетичному секторі. Якщо західні країни накладуть ембарго на закупівлю російської нафти та газу, країна може перетворитися на другу Венесуелу.

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Також ми повідомляли, що російську нафту, не дивлячись на дешевизну, не хочуть купувати представники світового ринку, а також розповідали, що відбувається з цінами на блакитне паливо.

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