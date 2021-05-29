Ще 500 млн дол. Путін пообіцяв Лукашенку другий транш держкредиту

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Білорусь отримає 500 млн дол. Другого траншу держкредиту з боку Росії, але про збільшення допомоги Москви Мінську питання не ставилося.
Про це за підсумками переговорів президента РФ Володимира Путіна з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенко повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, гроші надійдуть Мінську "найближчим часом".
"Принаймні, для цього не залишається ніяких перешкод, все погоджено", – сказав прес-секретар президента РФ.
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Представник Кремля підкреслив, що другий транш був анонсований ще "до всіх історій з літаком", і підтвердив термінм, що раніше називалися – до кінця червня.
Також він зазначив, що на зустрічі Лукашенко не озвучував будь-яких прохань про додаткову економічну допомогу.
"Питання так не ставилося", – сказав Пєсков.
Нагадаємо, в грудні минулого року прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про надання Білорусі міждержавного кредиту обсягом 1 млрд дол. Він надається двома траншами по 500 млн дол. В 2020 році і 2021 році. 30 грудня 2020 Білорусь отримала кошти першого траншу.
16 жовтня Білорусь також отримала підтриманий Росією кредит в 500 млн дол. З коштів Євразійського фонду стабілізації і розвитку строком до 10 років.
Також повідомлялося, що Росія заради кредиту Лукашенко змінить Податковий кодекс.