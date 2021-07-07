ЄС вперше виробив більше зеленої енергії, ніж електрики з викопних джерел

ВДЕ виробляє все більше "світла" / Фото: freepik.com

В Європейському Союзі вперше виробили більше електроенергії з поновлюваних джерел (ВДЕ), ніж з викопного палива. Виробництво електроенергії з ВДЕ за 2020 рік зросло до 1,05 млн ГВт-год. Це на 29,99 тис. ГВт-год більше, ніж з викопного палива. При цьому зелена енергія побила антирекорд за вартістю.

Про це йдеться в попередньому звіті європейського статистичного агентства Євростат за 2020 рік.

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За звітний рік виробництво електроенергії з викопного палива в ЄС знизилося на 9,8% – до 1,02 млн ГВт-год. Це стало мінімумом за останні 30 років. Пікове значення зафіксовано в 2007 році, коли з вугілля, нафти і газу справили 1,58 млн ГВт-год.

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Зокрема, використання нафти і нафтопродуктів в 2020 році знизилося на 12,9% в порівнянні з 2019 роком, бурого вугілля – на 20%, кам'яного вугілля – на 18%.

Використання бурого і кам'яного вугілля продовжує різко знижуватися через наслідки пандемії в поєднанні з політикою відмови від цього енергоресурсу, зазначили в Євростаті. З 2005 по 2020 рік використання кам'яного вугілля скоротилося більш ніж удвічі (на 51,2%), в той час як виробництво електроенергії з бурого вугілля впало на 44,9%.

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Нагадаємо, в цілому в найближчі роки Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем зміни клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала заснувала 11 промислових партнерств.

А про те, як працює перший в Україні промисловий повербанк, дізнавайтеся з відео: