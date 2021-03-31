Єрмак подав декларацію: збіднів на 200 тисяч доларів, але купив Mercedes

Керівник Офісу президента вже 15 років живе в одній і тій же квартирі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав щорічну декларацію про доходи, з якої випливає, що чиновник "збіднів" на 200 тисяч доларів, зате придбав дороге авто.

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Про це свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, Єрмак задекларував придбану 15 років тому квартиру в Києві площею в 108 "квадратів", куплений рівно рік тому за 3 млн грн Mercedes-Benz S 350 d 4matic long і корпоративні права в п'яти ТОВках, які займаються юридичними і фінансовими питаннями, медіа-ринком і фармацією.

ТОВ "Міжнародна юридична компанія" виплатила йому за рік 17 тис. грн, ТОВ "Сінемадей" – 5 тис. грн, ТДВ "Експрес страхування" – 9 тис. грн.

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Керівник Офісу президента вказав в якості зарплати в Державному управлінні справами 444 539 грн. У ПриватБанку Єрмак тримає на депозиті 227 тис. грн, а готівкою задекларував 153 тис. доларів і 50 тис. євро. Андрій Борисович позичив третім особам 1,4 млн грн, при цьому сам він винен 8,3 млн грн.

Судячи з декларації, у Єрмака нема інших матеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва та іншого цінного рухомого майна, окрім автомобіля.

Нагадаємо, в декларації за 2019 рік Єрмак вказав все ту ж квартиру в 108 "квадратів", легковик Toyota Camry 2015 року, депозити в банках на 27 тис. грн, близько 1,4 млн грн він позичив третім особам. Окрім того, у держчиновника було готівкою 347 тис. доларів і 50 тис. євро.

Також повідомлялося, що сьогодні подав свою декларацію про доходи і президент Володимир Зеленський. Він і його дружина за минулий рік заробили 22,7 млн грн і живуть на дачі під Києвом.

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