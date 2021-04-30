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Енергокомпанія голови НКРЕКП Тарасюка у 2020 р. змінила збиток прибутком

30 квітня, 11:37

Ірина Ненько Ірина Ненько

Компанія "Трест Київелектромонтаж" у 2020 році отримала чистий прибуток 1,6 млн грн

Компанія "Трест Київелектромонтаж", акціонером якої є голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, у 2020 році змінила збиток чистим прибутком 1,6 млн грн.

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Про це йдеться у звітності компанії, що оприлюднена на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас виручка енергокомпанії у 2020 році, в порівнянні з попереднім роком, скоротилася майже у 2 рази – до 55 млн грн.

Валовий прибуток за підсумками року склав майже 10 млн грн у порівнянні з валовим збитком 2 млн грн у 2019 році.

Станом на 31 грудня 2020 року, 9,16% компанії "Трест Київелектромонтаж" належало кіпрській Deelack Investments Limited, співвласником якої, згідно з офіційною декларацією є голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

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"Трест Київелектромонтаж" спеціалізується на наданні послуг зовнішнього освітлення і є одним з великих підрядників комунального підприємства "Київміськсвітло". За останні роки компанія Тарасюка отримала держзамовлення на освітлення Києва на суму 132 млн грн, водночас частина угод стала предметом кримінального розслідування.

У 2020 році компанія "Трест Київелектромонтаж" володіла ліцензією НКРЕКП на торгівлю електричною енергією, а також мала контракти із системним оператором "Укренерго", що підтверджується даними на сайті цієї держкомпанії.

Нагадаємо, влітку 2020 року НАЗК проводило антикорупційну перевірку Валерія Тарасюка щодо конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю у нього бізнесу, пов'язаного з ринком електроенергії.

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