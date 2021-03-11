"Енергоатом" слідом за ДТЕК звинуватив НКРЕКП у некомпетентності

НАЕК "Енергоатом" категорично не згоден з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), про накладення штрафу і планує оскаржити неправомірні дії регулятора в суді. Про це йдеться в повідомленні державної компанії, пише "Гордон".

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"НАЕК "Енергоатом" висловлює категоричну незгоду з рішенням НКРЕКП, ухваленим 10 березня 2021 року на засіданні регулятора, про накладення на компанію штрафу і буде звертатися до судових інстанцій із метою його оскарження", – ідеться в повідомленні компанії.

В "Енергоатомі" зауважили, що регулятор не врахував обґрунтованих пояснень НАЕК "Енергоатом" і вирішив накласти на компанію штраф у розмірі 170 тис. грн.

"Безвідповідальні дії ДП "Гарантований покупець", коли "Енергоатом" отримує запити зі штучно завищеними обсягами електроенергії, що її нібито потребує населення, піддають загрозі спроможність забезпечувати поточні потреби діючих АЕС та здійснення заходів із підвищення безпеки їх експлуатації. Дії "Гарантованого покупця" і рішення НКРЕКП є прямим порушенням Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", – зауважили в держкомпанії.

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Напередодні НКРЕКП оштрафувала українські ТЕС, звинувативши їх у недотриманні мінімальних запасів вугілля. Аргументи виробників щодо підвищеного навантаження на вугільну генерацію через зрив ремонтної кампанії АЕС регулятор до уваги взяти відмовився, зауважили у ДТЕК.

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У компанії заявили про намір ініціювати перевірку діяльності регулятора в РНБО через свідомі ді з підриву енергетичної безпеки країни.

За словами народного депутата від "Батьківщини" Валентина Наливайченка, рішення глави регулятора Валерія Тарасюка оштрафувати українських виробників можуть ухвалити з метою надати російським компаніям та імпортерам додаткові преференції.

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