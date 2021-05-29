Енергетики вимагають зустрічі з прем’єром

ТЕЦ вимагають скасувати необґрунтовані цінові обмеження на енергоринку та заборонити імпорт струму для приватних компаній у межах ОЕС України

/ Фото: freepik.com

Українська енергетична асоціація просить невідкладно провести антикризовий штаб за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля через штучне обмеження цін українських виробників нижче собівартості. Про це ідеться у зверненні на сайті асоціації, повідомляє "Главком".

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"Знову повторюється сценарій 2020 року імпорту електричної енергії з країни-агресора, що призводить до обвалу індикативної ціни електричної енергії до 1200 грн/МВтг, що не покриває навіть паливну складову", – заявили в асоціації.

ТЕЦ, які входять до складу асоціації, вимагають скасування необґрунтованих цінових обмежень на ринку електричної енергії, або у крайньому разі їх підняття до рівня 3000 грн/МВтг у години максимального навантаження та 2000 грн/МВтг у години мінімального навантаження.

Крім того, вони вимагають заборонити імпорт електричної енергії для приватних компаній у межах ОЕС України, а також перепродаж імпортованої електричної енергії на РДН.

Нагадаємо, у травні 2021 року оптова ціна на електроенергію обвалилася до 40-90 коп./кВт годин, що у 2-3 рази нижче собівартості її виробництва. Це призвело до хронічних збитків усіх генеруючих компаній і неможливості закупівлі ними палива.

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Причина цього, за оцінками експертів, – демпінговий імпорт з Росії і Білорусі, штучне адміністративне втручання із боку НКРЕКП, що призвело до махінацій і схем на енергоринку.

Видання зазначає, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ. Поки що уряд намагається уникнути стрімкого зростання ціни на електроенергію для населення. Але у майбутньому Міненерго спільно із НКРЕКП планує удосконалити "сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО". Тому зростання ціни на електроенергію – до понад 3 грн за кВт⋅год – це питання часу.