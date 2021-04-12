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Олена Зеленська запропонувала створити Раду безбар’єрності

12 квітня, 19:44

Ірина Ненько Ірина Ненько

Прем'єр-міністр зазначив, що створення Ради безбар'єрності буде розглянуто на засіданні Кабміну

У Кабінеті міністрів пройшло обговорення фінального варіанту Нацстратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. З метою її ефективної реалізації перша леді України Олена Зеленська, яка брала участь у заході, запропонувала створити Раду безбар’єрності. Про це повідомляє сайт президента України.

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На зустрічі представники міністерств презентували погоджений проєкт Нацстратегії, який буде винесений для ухвалення урядом вже 14 квітня. До її створення долучилися експерти, науковці, представники профільних громадських організацій та бізнес-асоціацій. Кожним міністерством було представлено конкретні напрями та програми, які будуть включені у майбутній План дій на виконання Нацстратегії.

Олена Зеленська наголосила, що стратегія не має залишатися на папері, та запропонувала створити Раду безбар’єрності.

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"Основною метою її створення я бачу моніторинг та контроль стану виконання Нацстратегії, реалізації запланованих програм, розроблених на рівні ОДА, узгодження складних питань міжсекторальної взаємодії", - зазначила перша леді.

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До Ради безбар’єрності мають увійти представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, експерти та науковці.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що створення Ради безбар'єрності буде розглянуто на засіданні Кабінету міністрів. "Пропозиція Олени Зеленської про створення Ради безбар’єрності дасть можливість активізувати практичну реалізацію Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Уряд підтримує таку ініціативу. Безбар’єрність стосується кожного. Це ознака сучасної та європейської держави, яку ми разом будуємо в Україні", – наголосив прем'єр-міністр.

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Голова міжвідомчої робочої групи з розробки Нацстратегії міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що безбар’єрність має стати новою суспільною нормою.

"Хочу підкреслити, що проєкт Національної стратегії це лише початок, попереду на нас чекає надзвичайно важливий і змістовний етап – розроблення плану завдань та заходів з її реалізації. Все це в комплексі забезпечить ефективне впровадження Нацстратегії, а значить безбар’єрний та комфортний простір стане важливою цінністю та суспільною нормою нашої держави", – зазначив Олексій Чернишов.

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