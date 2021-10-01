Електронні лікарняні в Україні та нові штрафи для водіїв – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші останні економічні новини

Українські водійські права визнали ще в одній країні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 жовтня починали діяти електронні лікарняні, а за перевантаження далекобійних фурми доведеться заплатити від 8,5 до 51 тис грн.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини п'ятниці, 1 жовтня.

Нові штрафи для водіїв

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В Україні з 1 жовтня за перевантаження далекобійних фур доведеться заплатити від 8,5 до 51 тис грн. В країні вступили в силу закони, внедряющік автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових норм в русі Weigh-in-Motion

Зараз на українських автодорогах вже встановили 48 комплексів Weigh-in-Motion. Вони працюють 24/7 і обробляють інформацію миттєво.

Електронні лікарняні в Україні

З 1 жовтня починають діяти електронні лікарняні. За словами Федорова, відтепер всі лікарняні будуть тільки в електронному вигляді, а це актуально під час пандемії.

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Впливає це і на безпеку даних, так як ні Пенсійний фонд, ні роботодавець не зможе побачити, чим хворіла людина і які у нього проблеми.

Нові функції в "Дії"

На порталі "Дія" з'являться нові сервіси. Серед них можливість отримання електронного судового рішення, яке можна буде затверджувати або подавати до органів державної влади в електронному форматі.

З'являться такі нові сервіси:

можливість сплати штрафу за постановою про адміністративне правопорушення;

отримання повідомлення про судове засідання, в якому громадянин бере участь;

отримання електронного судового рішення.

Визнання українських прав ще в одній країні

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1 жовтня набув в силу Меморандум взаєморозуміння, який був підписаний ще 14 лютого 2021 року в Абу-Дабі.

Меморандум передбачає, що кожен громадянин України, який приїжджає в ОАЕ з метою постійного або тимчасового проживання може конвертувати своє водійське посвідчення за спрощеною процедурою.

Не потрібно буде повторно перездавати ні теоретичні ні практичні іспити, однак це стосується прав тільки категорій "А" і "В".

Нова онлайн-послуга в "Укрзалізниці"

Укрзалізниця запускає чат-бот в месенджерах, через який можна буде купувати квитки на всі поїзди далекого прямування, а також швидкісні і регіональні маршрути.

Офіційні чат-боти УЗ доступні з 1 жовтня в Viber і Telegram і мають наступні функції:

продажу і повернення квитків;

замовлення харчування;

відображення розкладу руху;

інформація про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;

онлайн-табло.

Також можна буде оцінити якість поїздки, чистоту вагона і поведінку провідника. Свій відгук можна буде залишити в спеціальній формі.

Крім того, з 10 жовтня шляхами Укрзалізниці можна буде дістатися відразу в Польщу. Це повідомлення було припинено 15 березня 2020 року, через введення карантину.