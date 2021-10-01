Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Електронні лікарняні в Україні та нові штрафи для водіїв – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
1 жовтня, 19:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші останні економічні новини
Українські водійські права визнали ще в одній країні
Українські водійські права визнали ще в одній країні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 жовтня починали діяти електронні лікарняні, а за перевантаження далекобійних фурми доведеться заплатити від 8,5 до 51 тис грн.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини п'ятниці, 1 жовтня.

Нові штрафи для водіїв

Реклама

В Україні з 1 жовтня за перевантаження далекобійних фур доведеться заплатити від 8,5 до 51 тис грн. В країні вступили в силу закони, внедряющік автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових норм в русі Weigh-in-Motion

Зараз на українських автодорогах вже встановили 48 комплексів Weigh-in-Motion. Вони працюють 24/7 і обробляють інформацію миттєво.

Електронні лікарняні в Україні

З 1 жовтня починають діяти електронні лікарняні. За словами Федорова, відтепер всі лікарняні будуть тільки в електронному вигляді, а це актуально під час пандемії.

Реклама

Впливає це і на безпеку даних, так як ні Пенсійний фонд, ні роботодавець не зможе побачити, чим хворіла людина і які у нього проблеми.

Нові функції в "Дії"

На порталі "Дія" з'являться нові сервіси. Серед них можливість отримання електронного судового рішення, яке можна буде затверджувати або подавати до органів державної влади в електронному форматі.

З'являться такі нові сервіси:

  • можливість сплати штрафу за постановою про адміністративне правопорушення;
  • отримання повідомлення про судове засідання, в якому громадянин бере участь;
  • отримання електронного судового рішення.

Визнання українських прав ще в одній країні

Реклама

1 жовтня набув в силу Меморандум взаєморозуміння, який був підписаний ще 14 лютого 2021 року в Абу-Дабі.

Меморандум передбачає, що кожен громадянин України, який приїжджає в ОАЕ з метою постійного або тимчасового проживання може конвертувати своє водійське посвідчення за спрощеною процедурою.

Не потрібно буде повторно перездавати ні теоретичні ні практичні іспити, однак це стосується прав тільки категорій "А" і "В".

Нова онлайн-послуга в "Укрзалізниці"

Укрзалізниця запускає чат-бот в месенджерах, через який можна буде купувати квитки на всі поїзди далекого прямування, а також швидкісні і регіональні маршрути.

Офіційні чат-боти УЗ доступні з 1 жовтня в Viber і Telegram і мають наступні функції:

  • продажу і повернення квитків;
  • замовлення харчування;
  • відображення розкладу руху;
  • інформація про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
  • онлайн-табло.

Також можна буде оцінити якість поїздки, чистоту вагона і поведінку провідника. Свій відгук можна буде залишити в спеціальній формі.

Крім того, з 10 жовтня шляхами Укрзалізниці можна буде дістатися відразу в Польщу. Це повідомлення було припинено 15 березня 2020 року, через введення карантину.

головне
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опитування
Загроза світової кризи
Дізнайся, коли дефолт
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти