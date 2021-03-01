Експортне мито на металобрухт допоможе Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і отримати понад 3 мільярди податків, – експерт

Експерт нагадав, що введення мита на експорт брухту мало позитивний економічний і соціальний ефект

Продовження дії експортного мита на металобрухт дозволить зберегти 25 тисяч робочих місць та забезпечити вітчизняних металургів сировиною. Про це заявив керівник Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Politeka".

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Експерт нагадав, що запровадження мита на експорт брухту мало позитивний економічний та соціальний ефект. Зокрема, завдяки цьому держбюджет додатково отримав близько 1 млрд грн податків, було збережено 20 тисяч робочих місць і створено 4 тисячі нових.

"Крім цього, говорячи про соціально-економічні ефекти, дія цього мита дозволила закумулювати близько 3 мільярдів гривень податків на всіх рівнях у результаті активізації підприємств металургійної галузі, зокрема обробки та переробки брухту чорних металів", – розповів Гужва.

На його думку, депутати мають ухвалити рішення про продовження дії експортного мита на брухт, щоб сировина для металургів не вивозилася за кордон, а перероблялася в Україні, забезпечуючи роботою вітчизняні підприємства.

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"Підприємства металургійної галузі вже заздалегідь про це наголошують, що на кону зараз подальша доля їх підприємств і близько 25 тисяч робочих місць. І вони запропонували: або ми продовжуємо цей захід, зберігаємо ці робочі місця, створюємо близько 3,5 тисячі нових робочих місць, а також забезпечуємо податки від діяльності заготівельної галузі, переробної, транспортної, енергетики тощо. Або ми відпускаємо це на відкуп ринку, і ця сировина виїжджає за кордон, заробляє лише заготівельна галузь", – пояснив Гужва.

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Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити дію мита на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини.

Водночас депутат Муса Магомедов зазначив: продовження дії мита на експорт металобрухту забезпечить вітчизняних металургів сировиною, а бюджет отримає мільярди гривень податків.

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