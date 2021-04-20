Експлейнер. Пенсію в Україні можна отримати автоматично – як цим користуватися

Майбутні пенсіонери в Україні можуть заздалегідь подати до Пенсійного фонду (ПФУ) інформацію, яка знадобиться для призначення виплат. Для цього потрібно скористатися електронним сервісом "Автоматичне призначення пенсії", який запрацював у 2020 році. Якщо заздалегідь зареєструватися в системі, то при досягненні пенсійного віку ви отримаєте SMS з даними про вашу пенсію.

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Про те, як користуватися сервісом, детально розповіли в ПФУ:

Авторизуйтесь на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису (КЕП). Заповніть анкету-заяву. Прикріпіть відскановані копії документів. Підпишіть анкету-заяву електронним підписом. Надішліть анкету-заяву в орган Пенсійного фонду.

Після цього пенсія буде призначена автоматично по досягненню пенсійного віку. У повідомленні нададуть інформацію про дату призначення пенсії та її розмір. Особисто звертатися до Пенсійного фонду буде не потрібно.

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Станом на 13 квітня 2021 роки українці подали вже 80,3 тис. анкет-заяв на автоматичне призначення пенсії. З них оброблено 98,8%, підрахували в ПФУ.

Нагадаємо, з 1 вересня 2021 року пенсії та соціальну допомогу в Україні виплачуватимуть тільки на банківські карти. Але будуть і винятки. Про те, кому будуть як і раніше приносити пенсію на будинок, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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