Експерти НБУ пояснили, чому очікують зростання цін в Україні

У Національному банку України пройшла дискусія щодо рівня облікової ставки, у ході якої Комітет з монетарної політики приділив особливу увагу посиленню інфляційного тиску в умовах відновлення світової та української економіки.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Члени КМП зазначили, що на початку 2021-го інфляція суттєво прискорилася: у січні вона очікувано перетнула верхню межу цільового діапазону 5% ± 1 в. п. Та й у лютому споживчі ціни зростали швидше, аніж передбачав базовий макропрогноз.

Експерти зазначили, що проінфляційні ризики для базового прогнозу інфляції посилилися. Ціни на світових товарних ринках, зокрема на енергоносії та продовольчі товари , зростають стрімкіше, аніж очікувалося. Збільшується інфляційний тиск з боку країн–торговельних партнерів через активізацію їх економік та девальваційні ефекти в окремих країнах.

Внутрішній фундаментальний тиск теж очікувано посилився. Так, попри жорсткі карантинні обмеження, роздрібний товарооборот у січні зріс на 3,5% р/р. Суттєво, порівняно з минулим роком, збільшилися витрати українців на купівлю товарів в інтернет-магазинах. Інфляційні очікування лишаються завищеними.

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Учасники дискусії також вказали на фактори невизначеності, що можуть суттєво вплинути на інфляційний розвиток. Це передусім швидкість розгортання вакцинації та подолання пандемії . Вони впливатимуть на подальшу динаміку споживчого попиту та на темпи пожвавлення ділової активності, зокрема інвестиційної діяльності . Важливими чинниками впливу на інфляцію лишатимуться також параметри фіскальних стимулів . Крім того, неочевидними досі є ефекти від масштабного стимулювання світової економіки, які можуть проявитися згодом.

Нагадаємо, радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що в Україні 2021 року рівень інфляції становитиме близько 7%, зростання цін буде викликане насамперед ситуацією на світових ринках.

Також писалося, що в НБУ висловили побоювання: ключовим ризиком для макрофінансової стабільності залишається можливе посилення карантинних обмежень в Україні та решті світу для протидії поширенню пандемії.

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