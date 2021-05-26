Економія без зусиль: як це можна робити з "розумними" електролічильниками

Знижки під носом, а ми ґавимо. Знімальна група "Сьогодні" з'ясовувала, скільки можна заощадити, не докладаючи надмірних зусиль: так, щоб без черг та поневірянь.

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На чому могли б заощаджувати чи не третину суми – розкаже Микола Антофійчук. Цикл "Неощадна країна".

Відео: Сьогодні

Чорна п’ятниця у столичному Мегамаркеті. Знижка на те, знижка на се: часто – від заздалегідь завищеної ціни. Покупці юрбляться, аби вихопити щось дешевше. А от вигода, без маркетингових пасток, яку маємо щодня, у нас не популярна. До того, що вночі електроенергія удвічі дешевша, як виявилося, більшості діла мало.

Розумні лічильники вміють рахувати кіловати, які ви споживаєте вночі. І тоді постачальники електроенергії ріжуть на них ціну навпіл. Коштують такі прилади обліку від тисячі гривень. Якщо споживаєте щонайменше 300 кіловатів на місяць – окупляться менше, ніж за рік.

Та лічильник – це тільки пів справи. Головне захотіти заощаджувати. Бо пізно увечері вмикати, а рано-вранці вимикати, наприклад, бойлер не надто зручно. Та й тут є рішення. Таймер, який коштує кілька десятків гривень, може робити це за вас.

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В опалювальний сезон Ігор Михайленко навчився користуватися вигідною пропозицією з подвійним ефектом. Вночі за пів ціни набирає енергії про запас. У бочці гріє воду, а використовує її вдень. За місяць третина його кіловатів йде за пів ціни. І що більші потреби, то більша й економія.

Ігор Михайленко використовує двозонний тариф і каже:

"У нас велика сім'я, у нас п'ять осіб, із урахуванням того, що ніхто не економить, окрім тата напевно, то у нас виходить 1200-1300 гривень до 1500 грн. Це сума економії, яку я заощадив".

Розумний лічильник можна отримати і безоплатно. Енергокомпанії насамперед замінюють застарілі прилади. У кожному регіоні з різним темпом, бо пріоритет – різний.

Іван Гелюх, генеральний директор "ДТЕК мережі", розповідає:

"Близько 120 тис. лічильників будуть встановлені цього року. Тобто ми на кінець року вийдемо на цифру близько 820 тисяч лічильників. Держава стимулює всіх нас. Споживає електроенергію вночі. Тому що для держави це, з точки зору енергобалансу, навантаження на енергосистему, це більш вигідне".

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За даними компанії ДТЕК, 14% їхніх клієнтів уже отримали безкоштовні лічильники. Скільки всього родин в Україні можуть заощаджувати – нацрегулятор рахує ось уже два місяці. Відтоді, коли ми подали запит. На сайті у останні дані – п’ятирічної давнини. Тоді з багатозонними лічильниками був лише один відсоток домогосподарств у країні.

Нагадаємо, в Україні з'явився перший промисловий повербанк. З його допомогою електроенергію можна зберігати про запас.

Також повідомлялося, що на початок 2019 року ДТЕК встановила майже 90 тисяч "розумних" лічильників.