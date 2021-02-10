Економіка України вийшла на докризовий рівень – Шмигаль

Українська економіка в кінці 2020 року побачила на докризовий рівень. А в цілому Україна пережила піковий період коронакризи найкраще з усіх європейських країн.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль онлайн-зустрічі з генеральним директором Конфедерації Європейського бізнесу Маркусом Бейрером. У своїх оцінках Шмигаль послався на дані інвестиційних компаній.

"Україна найм’якіше серед європейських країн пройшла економічну кризу. Ми втратили лише 4,5% ВВП. Цього року, за прогнозами, зростання економіки України буде понад 4,6%", – заявив Шмигаль.

Він додав, що економічна стратегія України розрахована на залучення бізнес-інвестицій. Для цього в країні розробляють пріоритети роботи до 2030 року. Серед головних принципів:

В тренді Курс долара опустився на осіннє "дно", євро дешевшає

європейська та євроатлантична інтеграція;

верховенство права;

захист приватної власності;

гендерна рівність;

нетерпимість до корупції.

Нагадаємо, нещодавно Всесвітній банк удвічі поліпшив прогноз для України. Очікування економічного зростання в 2021 році зросли з 1,5 до 3%, але все залишаються менш оптимістичними, ніж у Кабінету міністрів.

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Як повідомлялося, заради розробки економічної стратегії України до 2030 року в країні вже провели "аудит держави". Детальніше про це дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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