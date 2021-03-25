"Економічний паспорт" для дітей: скільки можуть отримати молоді українці

Зараз гроші потрапляють у загальний фонд бюджету і йдуть на зарплати бюджетників і соцвиплати

Ідея президента Володимира Зеленського впровадити "економічний паспорт українця", за яким народжені в Україні діти отримуватимуть гроші від реалізації державою природних благ (надр, землі тощо), викликає цілком резонне запитання: скільки можуть отримати українці після досягнення повноліття.

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Зараз рентна плата за користування надрами збирається до державного та місцевих бюджетів. Зокрема, 2021 року заплановано зібрати 40,6 млрд грн таких платежів. Якщо всі ці гроші розділити між громадянами України, кожен міг би отримувати по 1000 грн на рік. Якщо між дітьми до 18 років (а таких в Україні близько 7,7 млн чоловік) – вийшло б по 5300 грн на рік. За 18 років зібралася б сума приблизно в 100 тис. грн.

Однак є великі сумніви в тому, що абсолютно всі гроші, одержувані від надр, держава може класти на рахунку юних українців. Зараз ці гроші потрапляють у загальний фонд бюджету і витрачаються, в тому числі, на зарплати бюджетників, на соціальні виплати тощо. Тобто, можна сказати, що їх і зараз отримують багато українців. Чи готовий бюджет "схуднути" на 40 млрд?

Можливо, на дитячі рахунки вирішать відправляти тільки частину цих зборів. Наприклад, у законопроекті "слуги народу" Дмитра Костюка пропонувалося перераховувати на "економічні паспорти українців" тільки 1% зібраних коштів. Це було б близько 500 грн на рік, за 18 років, може бути, зібралося б тисяч 10. З урахуванням можливої інфляції – абсолютно смішною "капітал", якого навряд чи вистачить на платне навчання.

Як ще один варіант – в державі вирішать збільшити плату за користування надрами. Зараз у Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів розробляється новий проєкт Кодексу про надра, в якому передбачено збільшення суми зібраних коштів. Однак про "економічні паспорти" там нема згадки.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що ріднить і різнрить Україну від Еміратів в плані виплат за експлуатацію надр.

Також ми розповідали, що молодим українцям обіцяють видавати "економічний паспорт", і пояснювали, в чому його вигода.

А ще українцям, можливо, доведеться отримувати "паспорти вакцинації". Що це таке і для кого буде важливо – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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